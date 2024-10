Flick wskazał priorytet transferowy. Chce zawodnika Bayeru Leverkusen

Ostatnie tygodnie to niekończące się pasmo sukcesów FC Barcelona. Klub ze stolicy Katalonii wygrał kluczowe mecze z trudnymi rywalami, ale trener "Dumy Katalonii" Hansi Flick już myśli o wzmocnieniach swojego zespołu na przyszły sezon. Na celowniku Niemca znalazł się jego rodak występujący w rewelacji poprzedniego sezonu - Bayerze Leverkusen.

Hansi Flick to bohater ostatnich tygodni w Barcelonie. Niemiec odmienił grę "Dumy Katalonii", która w ostatnich dwóch meczach mierzyła się z arcytrudnymi rywalami. Przeciwko Bayernowi Monachium i Realowi Madryt "Blaugrana" zaprezentowała jednak najlepszy możliwy futbol. W dwóch spotkaniach zespół ze stolicy Katalonii strzelił osiem goli i odprawił z kwitkiem dwóch hegemonów europejskiej piłki.

Kibicom Barcelony wyjazdowe zwycięstwo 4:0 nad Realem Madryt jeszcze rok temu nie mieściło się w głowie. Flick dotarł do piłkarzy, a zwiększona intensywność treningów przyniosła znakomity efekt. "Duma Katalonii" "dusi" rywali wysokim pressingiem, a skutecznością imponują zarówno Robert Lewandowski, jak i duet skrzydłowych Raphinha - Lamine Yamal.

Flick nie zamierza jednak spoczywać na laurach i już zastanawia się nad wzmocnieniami swojego zespołu w przyszłym sezonie. Z racji na trudną sytuację finansową, klub ze stolicy Katalonii będzie zwracał uwagę głównie na zawodników, którym w przyszłym roku wygasają kontrakty. Jednym z nich jest Jonathan Tah z Bayeru Leverkusen.

Zdaniem serwisu "El Nacional" Flick wskazał Taha jako cel transferowy na przyszły okno transferowe. Reprezentant Niemiec ma kontrakt do 2025 roku i jeśli nie przedłuży umowy, to niebawem będzie mógł za darmo dołączyć do nowego klubu.

Flick uważa, że Tah byłby znakomitym uzupełnieniem linii obrony jego zespołu. Kontuzje Andreasa Christensena czy Ronalda Araujo sprawiły, że już teraz Niemiec już w tym momencie ma duży ból głowy z zestawieniem defensywnym Barcy. Zdaniem hiszpańskiej prasy dyrektor sportowy Barcelony Deco poczynił już pierwsze rozmowy z otoczeniem Niemca.

