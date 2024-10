W kwalifikacjach do turnieju WTA w Meridzie Maja Chwalińska zmierzy się z Amerykanką Sophie Chang . Relacja live i wynik na żywo meczu Maja Chwalińska - Sophie Chang na Polsatsport.pl.

Chwalińska podejdzie do poniedziałkowego finału kwalifikacji do turnieju WTA w Meridzie z dużą pewnością siebie. Polka zaprezentowała znakomitą formę w półfinale, pokonując Marię Kononovą 6:2, 6:0. 23-latka czekała na to zwycięstwo od lipca, kiedy ostatni raz mogła poczuć smak triumfu.

Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zmierzy się teraz z Sophie Chang. Amerykanka również pokazała się z dobrej strony w poprzedniej rundzie, pokonując swoją rodaczkę Annę Frey 6:4, 6:2. Obie tenisistki będą walczyć o miejsce w głównym turnieju, co dodaje dodatkowego napięcia do tego starcia.

Będzie to pierwsze spotkanie obu zawodniczek w historii.

ŁO, Polsat Sport