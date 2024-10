W poniedziałek w Paryżu odbyła się gala Złotej Piłki. Wbrew wcześniejszym doniesieniom prestiżowej nagrody nie zdobył Vinicius Junior, a Rodri z Manchesteru City. Brazylijczyk już zareagował na wyniki plebiscytu. Zapowiedział, co zamierza teraz zrobić.

Złota Piłka za sezon 2023/2024 (pod uwagę jest brany okres 1 sierpnia 2023 - 31 lipca 2024) powędrowała w poniedziałek w ręce Rodriego. Hiszpan z reprezentacją Hiszpanii triumfował podczas Euro 2024, a dodatkowo został najlepszym piłkarzem turnieju. Z Manchesterem City wywalczył natomiast mistrzostwo Anglii. To pierwsza Złota Piłka dla reprezentanta Hiszpanii od 1960 roku, kiedy to nagrodę odebrał Luis Suarez.

W przeciwieństwie do wielu poprzednich edycji, tym razem doszło do niespodzianki. Długo wydawało się bowiem, że pewniakiem do sięgnięcia po statuetkę jest Vinicius Junior. Tymczasem stało się inaczej. Na kilka godzin przed początkiem gali sensacyjne doniesienia przekazał Fabrizio Romano.



"Vinicius Junior nie poleci do Paryża, gdyż Real Madryt wie, że to nie on zdobędzie Złotą Piłkę. Nikt z Realu nie pojawi się na ceremonii. Nie będzie Florentino Pereza, Viniciusa, Carlo Ancelottiego czy Jude'a Bellinghama" - napisał słynny dziennikarz.



Dla kibiców Brazylijczyka brak jego zwycięstwa był szokiem. Krótko po zakończeniu ceremonii piłkarz Realu Madryt postanowił odnieść się do wyników Złotej Piłki. W swoich mediach społecznościowych zamieścił krótki wpis. Zapowiedział też, co zamierza teraz zrobić.



"Jeśli będzie trzeba, zrobię 10 razy tyle. Nie są przygotowani" - przekazał.

W zeszłym roku Złotą Piłkę otrzymał Lionel Messi, dla którego była to ósma tego typu nagroda w karierze. Pod tym względem Argentyńczyk nie ma sobie równych. Najczęściej nominowanym zawodnikiem w historii był natomiast Cristiano Ronaldo (18 nominacji).