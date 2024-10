Rumuńska CSM Oradea będzie kolejnym przeciwnikiem PGE Spójni Stargard w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA. W poprzednim spotkaniu tych drużyn, które odbyło się 9 października, CSM Oradea wygrała 77:75 po zaciętym i wyrównanym starciu. Bohaterem tamtego meczu został Litwin Donatas Tarolis, który zdobył 21 punktów i poprowadził swoją drużynę do zwycięstwa.

Będzie to starcie na szczycie grupy E. Spójnia zanotowała jedyną porażkę właśnie z CSM Oradeą, która ma komplet punktów po trzech meczach. W Orlen Basket Lidze Spójnia zaliczyła średni start, ponieważ po czterech meczach mają na koncie 6 punktów, co daje im dziewiąte miejsce. Rumuński zespół świetnie wszedł w nową kampanię ligową. Podopieczni Christiana Achima po sześciu spotkaniach mają komplet punktów, co czyni ich niepokonanymi w tym sezonie.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Spójnia Stargard - CSM Oradea na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ŁO, Polsat Sport