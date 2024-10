Takie słowa o polskim siatkarzu. "Nie pokazał jeszcze, na co go stać"

30-latek trafił do Neftochimika na początku października tego roku, tuż po krótkim, bo zaledwie kilkumiesięcznym pobycie w Treflu Gdańsk.

ZOBACZ TAKŻE: Nietypowy transfer. Przeszedł z PlusLigi do beniaminka ligi bułgarskiej

"Nowym wzmocnieniem Neftochimika 2010 został polski atakujący Rafał Faryna. Ma 30 lat i - co ciekawe - urodziny obchodzi tego samego dnia, co drugi z atakujących naszego klubu, Stojan Dimitrow. Ostatnim klubem mierzącego 200 centymetrów zawodnika był Trefl Gdańsk. Wcześniej Faryna grał między innymi w Radomiu, Wyszkowie, Hajnówce, Będzinie, Lublinie i Toruniu, a także w irańskim Pajkanie Teheran i Hatta Club ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z drużyną z Iranu zajął 3. miejsce w lidze" - napisano wówczas w oficjalnym komunikacie klubu.

O tym, że bułgarska ekipa wiąże z transferem Polaka spore nadzieje, opowiedział po spotkaniu z CSKA szkoleniowiec drużyny z Burgas, Iwan Stanew.

- Moim zdaniem Rafał Faryna nie pokazał jeszcze, na co go stać, ale to tylko kwestia czasu. Nie muszę przecież wspominać o tym, że wypracowanie współpracy pomiędzy rozgrywającym a atakującymi to dość długi proces. Z Dobromirem Dimitrowem grają dopiero od 20 dni, ale widać już, że skuteczność Polaka rośnie. Na początku były problemy, związane z tym, jakie piłki chciałby dostawać, ale dalszy proces treningowy powinien przynieść pozytywne rezultaty - zaznaczył trener, cytowany przez Sportal.bg.

Neftochimik po trzech meczach sezonu 2024/2025 ma na koncie 6 punktów i plasuje się na 4. miejscu w ligowej tabeli. Prowadzi drużyna Lewskiego Sofia, która ma na koncie komplet punktów za trzy wygrane do zera.