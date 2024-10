Wyróżniono trzydzieści niezwykłych talentów! To pomoże im rozwinąć kariery

– Takie wsparcie może okazać się bezcenne. Na początku mojej drogi miałam kryzys, chciałam rzucić sport. Ale w końcu pomyślałam, że nie, że nawet jeżeli się nie uda, to zrobię po prostu wszystko, żeby być pewną, że wykorzystałam swoją szansę. Wiem, co to są newralgiczne momenty w życiu i jestem w stanie sobie wyobrazić naszych stypendystów w obecnym położeniu – mówi Katarzyna Zillmann, wicemistrzyni olimpijska, która spotkała się z młodymi sportowcami w Warszawie.

W trakcie dwudniowego spotkania laureaci Programu "Stypendium Sportowych Marzeń" nie tylko odebrali certyfikaty potwierdzające udział w programie, ale mieli także okazję poznać sportowych idoli i spotkać się ze specjalistami w zakresie rozwoju osobistego. Poza wsparciem finansowym, młode nadzieje polskiego sportu mogą liczyć na wiele wskazówek dotyczących budowania swoich karier sportowych, jak i edukacji. – Chcemy im zaproponować format, który połączy jedno i drugie. Bo tylko w momencie, gdy będą podążali za tym, co sami chcą, co jest zgodne z ich sercem, z ich umysłem, będą mogli zachować równowagę i będą mieli efekty w sporcie. Musimy tych młodych ludzi przygotować do tego, że sport jest jednym elementem ich życia, ale cała strona pozasportowa też jest bardzo ważna – podkreśla Marek Orzechowski, prezes Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Program skierowany jest do młodych, uzdolnionych sportowców, uprawiających olimpijskie dyscypliny indywidualne. Ma on pomóc im w przygotowaniu się do rozpoczęcia kariery w szeroko rozumianym otoczeniu świata sportu. Celem programu, realizowanego dzięki wsparciu fundatora Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej, czyli Totalizatora Sportowego, jest pomoc finansowa, przekazanie wiedzy i zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych w branży sportowej, m.in. przez profesjonalne wsparcie w zakresie zarządzania własnym wizerunkiem. Młodzi sportowcy mieli okazję w Warszawie potrenować umiejętności psychologiczne z dr Katarzyną Rutkowską, rozmawiali na temat podnoszenia odporności psychologicznej w sporcie z Tomaszem Górzyńskim, spotkali się i porozmawiali z medalistką olimpijską Joanną Hentką, poznali też podstawy budowania sportowego portfolio i relacji z mediami.

– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, jestem tym szczęśliwcem, który załapał się do tego grona – mówi Oskar Szalecki, specjalizujący się we wspinaczce sportowej. – Myślę, że wsparcie jest nam wszystkim potrzebne, więc cieszę się z tego powodu i myślę, że będę mógł je przeznaczyć na dalszy rozwój mojej kariery sportowej. Przede wszystkim warsztaty były z psychologiem sportu i z osobą, która przedstawiała nam karierę dwutorową. Czyli, że nie chodzi tylko o sam sport, ale liczy się również nauka, żebyśmy mieli podporę, gdy w sporcie coś się stanie, żebyśmy nie byli zostawieni na pastwę losu, potrafili sobie jakoś poradzić. Takie warsztaty są bardzo potrzebne, rozwijają nasze umiejętności i w sporcie, i w radzeniu sobie ogólnie w życiu, więc jestem z nich bardzo zadowolony – dodaje.

– To bardzo duży plus tego programu, że mamy dodatkowe wsparcie, spotkania z psychologami, czy inne warsztaty z rozwoju osobistego – mówi kolarz torowy Tomasz Łamaszewski, jeden ze stypendystów. – Na co dzień tego w naszych związkach, przynajmniej w moim związku, po prostu nie ma. Nie mamy organizowanych rozmów z psychologiem, czy innych warsztatów rozwojowych, także jest to ogromną zaletą tego programu. Mam nadzieję, że bardzo dużo z tego skorzystam i wykorzystam w kolejnych latach – dodaje.

Lista laureatów Programu "Stypendium Sportowych Marzeń":

1. Adam Makuch

2. Tomasz Łamaszewski

3. Leszek Jaśkiewicz

4. Oliwia Drzazga

5. Kajetan Jakubowski

6. Oskar Szalecki

7. Zuzanna Banaszewska

8. Tomasz Bajraszewski

9. Olga Szlachta

10. Karolina Tyman

11. Michalina Thamm

12. Karol Warzybok

13. Jakub Jeniec

14. Hubert Tarasiuk

15. Norbert Midloch

16. Zofia Więcławska

17. Paweł Proszowski

18. Jakub Suchan

19. Kacper Serwiński

20. Karolina Jałoszyńska

21. Katarzyna Grzyb

22. Piotr Szymiec

23. Magdalena Szewczuk

24. Zbigniew Jabłoński

25. Filip Kosiński

26. Karolina Hołda

27. Zuzanna Pawelec

28. Alicja Goczał

29. Karolina Hofman

30. Jakub Czapliński.

