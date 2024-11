Dramat w górach! "Jest niewielka nadzieja, że ekipa zdąży z pomocą"

Słowacki himalaista Ondrej Huserka zaginął po wypadku, do którego doszło po udanym wejściu na nepalski siedmiotysięcznik Langtang Lirung. Fiaskiem zakończyła się pierwsza akcja ratunkowa, przeprowadzona z udziałem helikoptera.

Jak podaje dziennik "Novy cas", powołując się na informacje Słowackiego Stowarzyszenia Alpinistycznego JAMES, podczas schodzenia z Langtang Lirung Huserka uległ wypadkowi, po którym wpadł do szczeliny. Czech Marek Holecek, jego partner, nie był w stanie nawiązać ze Słowakiem kontaktu, więc po dłuższym nawoływaniu uznał, że ten nie przeżył upadku.

ZOBACZ TAKŻE: Indyjski wspinacz podziękował polskim himalaistom za uratowanie życia

Fiaskiem zakończyła się również pierwsza akcja poszukiwawczo-ratunkowa, którą próbowano przeprowadzić z udziałem helikoptera. Ze względu na grożące ratownikom niebezpieczeństwo, żaden nie zdecydował się na zejście do szczeliny.

Rodzina słowackiego himalaisty wierzy jednak, że Huserka przeżył wypadek i w dramatycznym komunikacie zaapelowała, by każdy, kto może, spróbował pomóc ich bliskiemu.

"Apelujemy do agencji, która zajmowała się tą wyprawą, by zorganizowała kolejny lot. Apelujemy również do wszystkich doświadczonych wspinaczy, którzy znajdują się w Nepalu: prosimy, pomóżcie. Jeśli jesteście w stanie, udajcie się tam z ekipą ratunkową. Przypadek Anuraka Maloo, którego Adam Bieliecki i Mariusz Hatala uratowali po trzech dniach w szczelinie, pokazuje, że nigdy nie należy tracić nadziei" - czytamy w apelu.

W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele JAMES.

"Wierzymy, że jest jeszcze niewielka nadzieja, że złożona z ochotników ekipa dotrze na miejsce i zdąży z pomocą. Liczymy, że stanie się mały cud" - napisano w komunikacie w mediach społecznościowych.

Kolejną oficjalną akcję poszukiwawczo-ratunkową zaplanowano dopiero na niedzielę (3 listopada).