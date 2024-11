Tenisistka z Raszyna wraca do zmagań po ponad dwumiesięcznej przerwie. Ostatnim turniejem, w którym brała udział Świątek, był wielkoszlemowy US Open. Od tamtej pory w sportowym życiu Polki zaszły niemałe zmiany. Przede wszystkim Tomasz Wiktorowski przestał pełnić funkcję jej trenera. Jego miejsce zajął Wim Fissette. WTA Finals będzie pierwszym turniejem, który 23-latka rozegra pod wodzą nowego szkoleniowca.

Do rywalizacji w Rijadzie Świątek przystąpi z pozycji wiceliderki światowego rankingu. To kolejna istotna zmiana w jej karierze. Polka w zestawieniu została wyprzedzona przez Arynę Sabalenkę. Białorusinka ma za sobą bardzo udane tygodnie. Zawodniczka z Mińska zebrała odpowiednią liczbę punktów do wyprzedzenia Świątek.

Polka z pewnością będzie chciała wrócić na szczyt. Pierwszy krok w tym kierunku może wykonać w meczu otwierającym jej udział w WTA Finals. Po drugiej stronie siatki stanie Krejcikova. Czeszka to tegoroczna zwyciężczyni Wimbledonu. Co ciekawe, w jej rywalizacji ze Świątek jest remis. Obie tenisistki grały ze sobą czterokrotnie i mają po dwa zwycięstwa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Barbora Krejcikova na Polsatsport.pl. Początek o 13:30.