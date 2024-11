35:33, 31:29, wysyp bloków i tie-break! Szalony mecz Asseco Resovii z Cuprum Stilonem

Przed niedzielnym (3 listopada) spotkaniem oba zespoły były sąsiadami w ligowej tabeli. Asseco Resovia z 14 zdobytymi punktami plasowała się na 8. miejscu, a Cuprum Stilon Gorzów, który miał "oczko" mniej, był dziewiąty.

Pierwszy set meczu dostarczył kibicom niesamowitych emocji. Po początkowym prowadzeniu rzeszowian do głosu doszli goście, którzy odskoczyli w pewnym momencie na cztery punkty (6:10). Gorzowianie nie potrafili jednak utrzymać tej przewagi i to Asseco Resovia miała przy stanie 25:24 piłkę setową. Podopieczni trenera Tuomasa Sammelvuo nie zdołali jednak zamknąć tej partii, ale to nic w porównaniu do tego, co zrobili (a raczej czego nie zrobili) zawodnicy trenera Andrzeja Kowala, którzy zmarnowali aż pięć setboli! Ostatecznie to rzeszowianie - choć oni również trzykrotnie marnowali okazję do objęcia prowadzenia w setach - wygrali tę partię po długiej batalii 35:33.

W drugiej odsłonie spotkania pierwszy punkt zdobyli przyjezdni, chwilę później to Asseco Resovia miała przewagę 4 "oczek" (7:3), ale gorzowianie - głównie dzięki znakomitej grze zespołowej, bo w ekipie Cuprum Stilonu po kilka punktów zdobyli Marcin Kania, Seweryn Lipiński, Robert Taht i Chizoba Neves - najpierw doprowadzili do wyrównania, a następnie sami odskoczyli na cztery punkty (13:17) i tak wypracowanej przewagi nie tylko nie oddali do końca seta, ale jeszcze ją powiększyli, kończąc partię wynikiem 25:18.

Początek trzeciej partii należał do ekipy trenera Andrzeja Kowala, która rozpoczęła ją od trzypunktowego prowadzenia (1:4). Siatkarze Tuomasa Sammelvuo bardzo szybko odrobili straty i wyszli na dwupunktowe prowadzenie (12:10), które... szybko stracili po czteropunktowej serii Cuprum Stilonu (12:14). Gdy gorzowianie doprowadzili do stanu 23:20, a potem 24:21 na swoją korzyść, wydawało się, że losy seta są już przesądzone. Rzeszowianie zdołali jednak obronić trzy setbole, a następnie po pełnej emocji grze na przewagi wygrać 31:29! Na wielkie brawa zasługują w tej partii liderzy zespołu: Klemen Cebulj i - mimo nie najlepszej, bo wynoszącej raptem 43 proc. skuteczności w ataku - Stephen Boyer.

Gorzowianie nie pozwolili gospodarzom pójść za ciosem i w czwartym secie prowadzili od samego początku, odskakując w pewnym momencie nawet na 8 punktów (10:18). Bardzo dobrze punktujący w tej partii Kamil Kwasowski, Chizoba Neves, Marcin Kania i Robert Taht nie pozwolili rzeszowianom na zniwelowanie tej straty. Cuprum Stilon wygrał 25:17, doprowadzając do tie-breaka.

W piątym secie oglądaliśmy walkę duetów: po stronie rzeszowian błyszczęli Bartosz Bednorz i Klemen Cebulj, zaś wśród przyjednych - Chizoba i Taht. Ostatecznie górą byli zawodnicy z Gorzowa, którzy wykorzystali drugą piłkę meczową, kończąc seta wynikiem 15:13.

MVP spotkania został Kamil Kwasowski z Cuprum Stilonu, zdobywca 22 punktów w meczu (w tym 7 blokiem).

PlusLiga - 10. kolejka

Asseco Resovia - Cuprum Stilon Gorzów 2:3 (35:33, 18:25, 31:29, 17:25, 13:15)

Resovia: Woch (12), Kłos (6), Boyer (19), Bednorz (8), Cebulj (22), Ropret (1), Zatorski (libero) oraz Niemiec, Vasina (11), Kozub (1), Sapiński (3),

Stilon: Lipiński (9), Taht (20), Kania (16), Neves Atu (28), Kwasowski (22), Todorović, Granieczny (libero), Ferens, Stępień, Strulak.