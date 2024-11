Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova. Relacja live i wynik na żywo

Start sezonu w wykonaniu siatkarzy Perugii, jak na razie bardzo udany. Pięć wygranych spotkań w lidze, zero porażek i pozycja lidera, a do tego wywalczony we wrześniu Superpuchar Włoch.

Z kolei zawodnicy Lube rozpoczęli ligowe zmagania grą w kratkę. Trzy wygrane przeplatane dwiema porażkami powodują, że siatkarze z miejscowości Treia zajmują po pięciu kolejkach 5. miejsce w tabeli.

Oczy polskich kibiców zwrócone będą zapewne w kierunku Semeniuka, dla którego obecny sezon jest trzecim w barwach Perugii.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sir Susa Vim Perugia - Cucine Lube Civitanova od godziny 20.30 na Polsatsport.pl.

IM, Polsat Sport