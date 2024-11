Ewa Pajor robi furorę w Barcelonie. Jakie były kulisy jej transferu?

- FC Barcelona to jest coś potężnego i historycznego. Marzeniem wielu piłkarek jest to, żeby tam trafić. Jestem bardzo szczęśliwa, że tego lata trafiłam do tej drużyny. Tam mogę dalej się rozwijać i czerpać radość z gry - mówiła w obszernej rozmowie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports Ewa Pajor.

Przypomnijmy, że polska napastniczka po latach występów w Wolfsburgu latem zasiliła szeregi "Dumy Katalonii". Co ciekawe, 27-latka jest fanką Cristiano Ronaldo, a zatem legendy Realu Madryt. Pajor opowiedziała w wywiadzie, jak to się stało, że Portugalczyk został jej ulubionym piłkarzem.

- Pierwszy mecz, jaki zobaczyłam w telewizji, to był mecz Portugalii. Zobaczyłam Cristiano i od tamtej pory zaczęłam go obserwować i jestem jego wielką fanką - mówiła.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal sędziowski w Ekstraklasie! Dlaczego w PZPN-ie zapadła cisza nad tą trumną?

Pochodząca z Pęgowa zawodniczka opisała również kulisy swojego transferu do Barcelony. Jak zdradziła, na początku nie zależało jej mocno na odejściu z Wolfsburga, w którym miała ugruntowaną pozycję.

- Nie myślałam o tym, żeby opuścić Wolfsburg. Miałam jeszcze rok kontraktu. Jak przyszła oferta z Barcelony cztery miesiące przed zakończeniem sezonu, to pomyślałam - to jest Barcelona, drugi raz nie przyjdzie. Stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby opuścić Wolfsburg. Jestem bardzo wdzięczna za ten czas, ale to był odpowiedni moment, żeby tam zacząć grać - wyjaśniała.

Zainteresowanie piłką kobiecą w stolicy Katalonii jest bardzo duże. Złożyły się na to liczne sukcesy żeńskiej sekcji "Blaugrany".

- Czuję to. Kibice Barcelony to nie tylko kibice drużyny męskiej, ale całego klubu - sekcji kobiecej, koszykówki czy piłki ręcznej. Widać to wyjeżdżając z ośrodka treningowego, gdzie kibice czekają na autografy piłkarzy, piłkarek, koszykarzy i tak dalej. Bardzo odczuwam to, gdy jedziemy na mecze wyjazdowe. Gdy idziemy na spacer lub gdy wyjeżdżamy na mecz, mnóstwo kibiców jest koło autobusu - opowiadała.

Przy okazji podpisywania kontraktu z Barceloną Pajor miała możliwość poznać Joana Laportę - prezydenta klubu.

- Miałam tę przyjemność usiąść obok prezydenta Laporty. On jest otwartym człowiekiem. Czujesz się bardzo swobodnie w jego otoczeniu.

Cała rozmowa Mateusza Święcickiego z Ewą Pajor w poniższym materiale wideo.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisje meczów Barcelony w Lidze Mistrzyń na sportowych antenach Polsatu.