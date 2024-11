To tylko złudzenie. Pajor reaguje i wyjaśnia. "Tak nie jest"

Ewa Pajor dołączyła latem do zespołu FC Barcelona. Polka zdecydowała się na transfer z VfL Wolfsburg, ponieważ - jak sama powiedziała - uznała, że to idealny moment na postawienie kolejnego kroku na drodze rozwoju.

Jej pierwsze miesiące w nowych barwach potwierdzają, że był to dobry pomysł. Pajor błyskawicznie wpasowała się w zespół i strzela jak na zawołanie. W samej lidze hiszpańskiej ma dziewięć goli w siedmiu meczach. Barcelona z nią w składzie gromi kolejne rywalki.

- Jeżeli chcesz wygrywać tak wysoko i rozegrać całe spotkanie tak intensywnie, musisz dawać z siebie 100%. Inaczej będzie ci trudno, bo wszystkie hiszpańskie drużyny potrafią grać w piłkę. Tutaj jakość jest wysoka. Nasze wyniki mogą sugerować, że mecze w lidze hiszpańskiej są dla nas często spacerkami, ale jeszcze raz zapewniam, że tak nie jest - podkreśliła Pajor w rozmowie z redaktorem Święcickim.



Polka zwróciła też uwagę na klasę koleżanek z drużyny. Szczególnie mocno swoimi umiejętnościami imponują Aitana Bonmati i Alexia Putellas.



- Są świetnie wyszkolone technicznie. Na treningu widzę, że wiedzą one, do kogo chcą podać, zanim jeszcze dostaną piłkę. Zależało mi na tym, żeby złapać z nimi jak najszybciej nić porozumienia, bo jako napastniczka często korzystam z ich zagrań - przyznała napastniczka.



Na koniec dziennikarz zapytał Pajor o jej nastawienie do Ligi Mistrzów. Polka dotarła z Wolfsburgiem do finału tych rozgrywek czterokrotnie, ale nigdy nie wzniosła pucharu. Za każdym razem to rywal okazywał się lepszy.



- Bardzo bym tego chciała w końcu wygrać. Wiem, że przede mną i całym zespołem jest długi sezon, wiele się może wydarzyć. Zdobycie pucharu jest moim celem, ale nie skupiam się na nim. Chcemy robić wszystko po kolei i zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi - powiedziała piłkarka.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo:

