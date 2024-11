Hajto zaskoczył. "Będę bronił Feio. Trzeba ustalić jakąś granicę"

Portugalczyk został ukarany żółtą kartką w meczu z Widzewem Łódź za niewłaściwe - zdaniem sędziego zachowanie, jakim było rzucenie kurtką. Sam zainteresowany uważa że nic złego nie zrobił. Podobnie sądzi Hajto.

- Wyskakiwanie i pokazywanie czegoś do kibiców - tego nie akceptuję. Ale to, że trener rzuci garderobę lub bidonem, to zdarza się wszędzie i nie dawałbym za to żółtej kartki. Będę bronił Feio. Trzeba ustalić jakąś granicę. Ja będąc trenerem w Jagiellonii, też odezwałem się do sędziego i zawieszono mnie na dwa spotkania. Być może nie było to eleganckie i nie powinienem był się tak odezwać, ale tutaj będę bronił Feio, bo bidony kopał i Ancelotti, i Mourinho. Jak chcesz coś wygrać, jesteś wciągnięty w wir emocji, coś się nie udaje, to będę go bronił, bo to nie jest adekwatna kara - rzekł Hajto w "Polsat Futbol Cast".

Zanim jednak warszawianie zagrają w klasyku PKO BP Ekstraklasy, kilka dni wcześniej podejmą Dynamo Mińsk w Lidze Konferencji. Wielu ekspertów, kibiców oraz dziennikarzy zastanawia się, w jakim składzie wystąpią piłkarze ze stolicy naszego kraju.

- Ja wychodzę z takiego założenia - jak dobrze idzie, to grajmy takim składem, jaki jest. Jak ktoś wypada, to wypada przez kartki lub kontuzje. Feio ma rotować w listopadzie? Dla Legii to jest ważny mecz, bo wygrywając dajesz duży stempel do tego, że grasz dalej. Jakby coś dzisiaj poszło nie tak i wypadniesz z tej "ósemki", za chwilę się okaże, że grasz w lutym i odpadasz. I wtedy mówisz, że tamten mecz był jednak ważny. Uważam że Legia przetrwała kryzys i zaczęła wygrywać - raz w lepszym, raz w gorszym stylu, ale teraz to nie ma znaczenia. Jest mecz z Mińskiem, który trzeba za wszelką cenę wygrać, bo jest to bez dwóch zdań słabszy rywal od Legii - podkreśla Hajto.

Dyskusja w załączonym materiale wideo.