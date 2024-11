Selekcjoner Michał Probierz postawił na kilku debiutantów. Szansę debiutu w narodowych barwach otrzymają Michał Gurgul, Antoni Kozubal i Dominik Marczuk. Natomiast Kosecki jest ciekawy tego, kto zajmie miejsce w bramce. Rywalizacja na tej pozycji jest bardzo zacięta.

- Jestem ciekawy rywalizacji w bramce. Na tej pozycji, kto by nie stanął, będzie dobry wybór. Ale trzeba w końcu zdecydowanie na kogoś postawić. Jestem ciekawy, jak chłopacy wytrzymają tę rywalizację. Nasza gra obronna nie wygląda najlepiej. Ratuje ją dobra dyspozycja naszych bramkarzy. Zobaczymy, w jakim zestawieniu będzie grał Probierz - mówił.

69-krotny reprezentant Polski zwrócił również uwagę na postać Nicoli Zalewskiego. Jego zdaniem gracz AS Roma może wyrosnąć na nowego lidera zespołu.

- Cieszę się, że Nicola Zalewski udźwignął ciężar. On gra dobrze i wygląda coraz lepiej. Pokazuje silny charakter. U nas w kadrze jest nieprawdopodobny. W klubie chyba ma za duże obciążenie i zadania, których nie powinien mieć. Jeśli to wytrzyma, to będzie jednym z liderów naszej reprezentacji - przekonywał Kosecki.

Biało-Czerwonych czekają trudne mecze. Najpierw na wyjeździe zagrają z Portugalczykami, a następnie u siebie zmierzą się ze Szkotami. Jak podkreślił nasz rozmówca, w starciu z ekipą

- Z takimi technicznymi drużynami trzeba zagrać zdecydowanie i ostro. Szkoci to pokazali. Mamy możliwości, tylko zobaczymy, jak na to zareagujemy. Później mamy mecz ze Szkocją i to będzie walka o pozostanie w dywizji A. Dużo w tych dwóch meczach mamy do ugrania - zaznaczył.

