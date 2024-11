Melbourne Cup – wyścig, który zatrzymuje naród. Transmisja na antenie Polsatu Sport 1

Najbardziej spektakularne zawody sportowe w Australii, gonitwa Grupy 1 Lexus Melbourne Cup (3200 m) o wartości 8,56 mln USD, odbędą się już we wtorek po raz 164.

Odbywający się co roku od 1861 r. "Wyścig, który zatrzymuje naród" to dzień wolny w stanie Wiktoria, gdzie nie tylko pasjonaci wyścigów, ale także znane osobistości i entuzjaści mody zbierają się, by wspólnie kibicować najlepszym koniom i jeźdźcom.

Tegoroczna edycja zapowiada się jako święto kobiecego uczestnictwa, z rekordową liczbą czterech kobiet walczących o dołączenie do Michelle Payne jako zwycięskiej dżokejki Lexus Melbourne Cup z 2025 roku. Na zielonej bierzni rywalizować będą: Jamie Kah na Okita Soushi, Rachel King na The Map, Winona Costin na Positivity i Hollie Doyle na Sea King.

Tegoroczne wyścigi zapowiadają się równie emocjonująco również pod względem koni. Na liście startowej znalazły się 24 konie, a wśród faworytów warto wymienić takie konie jak Buckaroo, Zardozi, Circle Of Fire, Kovalica, The Map i Land Legend wystąpią pod australijską flagą, ale wszyscy oni zmierzą się z bardzo utytułowanymi zawodnikami, takimi jak Vauban i Absurde Williego Mullinsa, a także Onesmoothoperator i japoński Warp Speed. Tradycyjnie, bukmacherzy z całego świata przyjmują zakłady, a w tym roku przewidywania analityków wskazują na mocną rywalizację, szczególnie między Buckaroo trenewanego przez Chris Waller, który zwycieżył w tym prestiżowym wyścigu w 2021 roku i kolejnym kandydatem jest Vauban’em trenowanym w Irlandii, który już w zeszłym roku zdobył doświadczenie w tym wyścigu.

Zwycięstwo w Melbourne Cup to nie tylko zaszczyt i prestiż, ale także ogromna nagroda finansowa, która sprawia, że ten wyścig jest jednym z najlepiej opłacanych na świecie. Triumfator wchodzi na stałe do historii wyścigów, dołączając do grona wielkich zwycięzców, którzy na stałe zapisali się w pamięci fanów. Melbourne Cup to także święto elegancji – tego dnia tor w Melbourne zamienia się w wybieg mody, a wyjątkowe kreacje i kapelusze uczestników tworzą niepowtarzalną atmosferę.

Niech emocje będą równie wielkie jak prędkość najlepszych koni – z Melbourne Cup zawsze możemy liczyć na widowisko pełne niespodzianek i niezapomnianych chwil!

Transmisja Melbourne Cup 2024 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o 3:30.

fot. Materiały prasowe

Annamaria Sobierajska