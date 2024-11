Stefano Lavarini przyleciał do Polski! Jaki jest powód wizyty trenera polskich siatkarek?

Rozgrywki Tauron Ligi rozpoczęły się na dobre i póki co mało kto myśli o maju o rozpoczęciach przygotowaniach do sezonu reprezentacyjnego. Lavarini jest w tym nielicznym gronie i to był główny powód jego wizyty w kraju nad Wisłą.

- Przede wszystkim chciałem spotkać się z członkami sztabu, ponieważ musimy zamknąć poprzedni cykl szkoleniowy. Zgromadziliśmy nasze doświadczenia i podsumowaliśmy wszystko, co zrobiliśmy w ciągu ostatnich trzech lat. Dzisiejsze spotkanie, to kontynuacja tego, co już zrobiłem parę tygodni temu, kiedy spotkaliśmy się we Włoszech z Sebastianem Świderskim, Hubertem Tomaszewskim i Szymonem Szlendakiem. Już wtedy zaczęliśmy wskazywać punkty, na których powinniśmy się skupić myśląc o przyszłości nasze kadry. Dzięki takim spotkaniom udaje się tworzyć bazę doświadczeń pod dalsze wspólne projekty - powiedział Włoch w rozmowie z Anną Daniluk dla PZPS.

Przy okazji 45-latek może zobaczyć, jak spisują się jego podopieczne. Jak sam przyznał, nie jest w stanie kontrolować poczynań wszystkich siatkarek, ale w analizie ich gry bardzo pomagają mu członkowie sztabu szkoleniowego.

- Nie zawsze mam możliwość obejrzenia meczów w całości. (...) Wraz z członkami mojego sztabu śledzę uważnie poczynania naszych dziewczyn, dzielimy się swoimi spostrzeżeniami i uwagami. Jestem bardzo zadowolony z tego w jaki sposób możemy kontrolować rozwój ich gry - dodał Włoch.

Lavarini jest trenerem reprezentantek Polski od stycznia 2022 roku. Już rok później nasze panie stanęły już na najniższym stopniu podium międzynarodowych rozgrywek. Brąz wywalczyły w Lidze Narodów, a niedługo później dobry sezon zakończyły uzyskaniem kwalifikacji na igrzyska olimpijskie. Żeńska kadra siatkarek wystąpiła na nich po raz pierwszy od 16 lat.

Do etapu ćwierćfinału kadra Lavariniego spisywała się świetnie. Polki dawały z siebie wszystko w każdym meczu, co poskutkowało awansem do drugiej fazy rozgrywek. Niestety, w walce o półfinał na drodze naszych siatkarek stanęły Amerykanki i zamknęły im drzwi do dalszej gry. Wcześniej jednak Biało-Czerwonym udało się powtórzyć sukces wywalczony rok wcześniej w Lidze Narodów. W turnieju finałowym ponownie stanęły na najniższym stopniu podium.