Złe wieści tuż przed ogłoszeniem powołań. Reprezentant Polski kontuzjowany

W niedzielny wieczór Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 2:1 w spotkaniu 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W kadrze meczowej stołecznej drużyny nie znalazł się Maxi Oyedele. Klub poinformował, że reprezentant Polski nabawił się urazu stawu skokowego. To stawia pod dużym znakiem zapytania udział 20-latka w listopadowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych.

Wieść o kontuzji środkowego pomocnika Legia przekazała we wpisie na platformie X. Oyedele w najbliższych dniach przejdzie badania, które dadzą odpowiedź na to, jak poważny jest to uraz. Wtedy lekarze podejmą decyzję odnośnie tego, w jaki sposób będzie przebiegał proces leczenia.

Kłopoty zdrowotne 20-latka najprawdopodobniej wykluczą jego udział w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Lista powołanych zostanie ogłoszona we wtorek 5 listopada. Biało-Czerwonych czekają niezwykle ważne starcia w Lidze Narodów. Ich rywalami będą Portugalczycy (na wyjeździe) i Szkoci (u siebie).

Oyedele po raz pierwszy znalazł się w seniorskiej reprezentacji Polski podczas październikowej przerwy na kadrę. Młody pomocnik wyszedł na boisko w podstawowym składzie na mecz z Portugalią i spędził na placu gry 66. minut. Natomiast w kolejnym spotkaniu z Chorwacją grał przez ostatnie pół godziny.

Po powrocie z reprezentacji rozegrał tylko dwa razy po 45 minut (w ligowym starciu z Lechią Gdańsk i meczu Pucharu Polski z Miedzią Legnica). W niedzielnej konfrontacji z Widzewem nie pojawił się nawet na ławce rezerwowych. Wiadomo, że było to spowodowane urazem.