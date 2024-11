Igrzyska olimpijskie w Polsce? "To byłby dobry katalizator rozwoju kraju"

Podczas VIII Kongresu Sport Biznes Polska w Warszawie ponownie zagościli topowi eksperci z zakresu marketingu, sponsoringu i zarządzania sportem. Jesienna edycja wydarzenia stanowiła okazję do międzynarodowej wymiany wiedzy i doświadczeń w gronie ponad 1000 uczestników oraz 130 prelegentów z Polski i zagranicy. Wśród nich znaleźć można zarówno utytułowanych byłych sportowców, jak i przedstawicieli doświadczonej kadry zarządzającej. Jednym z nich był Marcin Herra, który skomentował możliwość organizacji igrzysk olimpijskich w naszym kraju.

- Polska jest dobrze funkcjonującym państwem, dużym krajem, który przez ostatnie 40 lat się zmienił. Organizował duże wydarzenia sportowe, ma doświadczenie. Budujemy nasz wizerunek na arenie międzynarodowej i myślę, że mamy też wystarczająco mądrości, aby dobrze przygotować się do igrzysk olimpijskich potencjalnie w 2040 roku i potraktować je nie tylko jako wyłączny cel, ale dobry katalizator rozwoju kraju - podsumował Marcin Herra - były szef spółki PL.2012+ koordynującej przygotowanie do Euro 2012, a obecnie wiceprezes Legii Warszawa.



Temat dalekosiężnych planów, zakładających organizację w Polsce najważniejszej imprezy czterolecia poruszył również obecny w trakcie Kongresu Tomasz Zahorski.



- To długi proces. Mówiliśmy o ambasadorach jak Robert Lewandowski czy Iga Świątek, ale ambasadorami jesteśmy również my jako ludzie poruszający się w strukturach międzynarodowych. Polskie miasta wiele zyskały dzięki EURO 2012 i wielu przedsięwzięciom mu towarzyszącym i dalej są na tej mapie. Dziś ludzie, gdy przyjeżdżają do Warszawy są zachwyceni. Musimy to budować. Perspektywa igrzysk jest budująca, aby rozwijać ją i konkretyzować. Myślę, że na chwilę obecną mamy duży potencjał przy marce "Polska" - dodał Tomasz Zahorski, prezes Legia Training Center.



Wszystkie wypowiedzi w materiałach wideo.

PI, Polsat Sport