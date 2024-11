Taka decyzja tuż po igrzyskach! Trener mistrzyń olimpijskich w siatkówce zrezygnował z pracy

Ana Patricia i Duda, które przeszły przez igrzyska w stolicy Francji jak burza, tracąc w całym turnieju jedynie dwa sety (po jednym w półfinale i finale), pracowały z Lucasem Palermo zarówno w kadrze, jak i w klubie (Praia Clube) od dwóch lat. Szkoleniowiec kilka miesięcy po największym w karierze sukcesie swoich podopiecznych podjął nieoczekiwanie decyzję o rozstaniu się z siatkarkami.

- Zdecydowałem się na ten krok z przekonaniem, że to właściwy czas na szukanie nowych wyzwań na wniesienie wkładu w rozwój siatkówki plażowej. Motywuje mnie praca przy wprowadzaniu w życie nowych projektów w ramach sportu, który tak bardzo kocham i któremu tyle zawdzięczam. Chciałbym teraz pomagać w otwieraniu pewnych drzwi, dzięki którym zarówno kluby, jak i instytucje publiczne, dostrzegą potencjał siatkówki plażowej. Chcę nie tylko szerszego otwarcia nie tylko na sport zawodowy, ale i stwarzania odpowiednich możliwości młodym zawodnikom, którzy marzą o byciu częścią tego świata - powiedział Palermo, cytowany przez Globo TV.

Praia Clube ani same zawodniczki nie poinformowały póki co, kto będzie nowym szkoleniowcem złotego duetu. Siatkarki trenują w tej chwili indywidualnie, według rozpisanego im jeszcze przez Lucasa Palermo planu i wydaje się, że w tym roku nie wystartują już w żadnych zawodach - tym bardziej, że Ana Patricia dopiero wraca do zdrowia po problemach z kręgosłupem, które dawały jej się we znaki jeszcze podczas igrzysk w Paryżu.

Lucas Palermo był trenerem Dudy i Any Patricii od 2022 roku. Pod jego wodzą Brazylijki zostały mistrzyniami (Rzym 2022) i wicemistrzyniami (Meksyk 2023) świata, wygrały Igrzyska Panamerykańskie w Santiago i sięgnęły po złoto igrzysk olimpijskich w Paryżu.