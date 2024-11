Gdzie obejrzeć mecz DevelopRes Rzeszów - Maritza Płowdiw?

W tegorocznej edycji LM, wicemistrz Polski z Rzeszowa rywalizować będzie w grupie A z obrońcą tytułu, zespołem Joanny Wołosz i Martyny Łukasik Imoco Volley Conegliano. Zmierzy się także z Maritzą Płowdiw z Bułgarii oraz zespołem z kwalifikacji – Mladost Zagreb (Chorwacja). W środę DevelopRes czeka domowe starcie z zespołem z Bułgarii.

W rodzimej lidze zespół prowadzony przez tureckiego szkoleniowca, który jest drugim trenerem w reprezentacji Serbii, Ahmetcana Ersimseka, nie ma sobie równych.

„Mają bardzo młody, agresywny i waleczny zespół bardzo waleczny, agresywny. Naprawdę będziemy musieli być na maksa skupieni, żeby nie powtarzały się rzeczy jak w trzeci i czwarty secie ostatniego naszego ligowego meczu w Łodzi” - powiedział Michal Masek, trener DevelopResu.

Dokładnie grze zespołu z Płowdiw przyglądał się Mateusz Janik, analityk w sztabie szkoleniowym DevelopResu.

„Bułgarski zespół jest bardzo groźny jeśli dobrze przyjmie sobie piłkę. Grają mega szybko, ale potrzebują do tego przyjęcia. Naszym zadaniem będzie utrudnić im to przyjęcie i skupiamy się na zagrywce i to będzie nasz główny klucz do wygrania tego meczu. Mają wysoką atakująca, która jest gwiazdą tego zespołu. Iwa Dudowa była podczas Ligi Narodów pierwszą atakującą w reprezentacji Bułgarii. Przyjmujące są też bardziej ofensywne i na szybkich piłkach są bardzo groźne. Nie jest więc to taki słaby zespół, jak może się wydawać” - zapewnił Janik.

„Ich wyniki w lidze bułgarskiej nie mogą być tak do końca wyznacznikiem ich siły, bo nie mają tam konkurencji. W sezonie przygotowawczym pojechali do Turcji, gdzie grali sparingi i właśnie na tym tle można zobaczyć ich prawdziwą siłę” - stwierdził analityk DevelopResu Rzeszów.

Transmisja meczu DevelopRes Rzeszów - Maritza Płowdiw w środę w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.50.

BS, PAP