Ten piłkarz jest rewelacją sezonu. Nagle podjął zaskakującą decyzję

O reprezentancie hiszpańskiej młodzieżówki było bardzo głośno w letnim okienku transferowym, kiedy to o jego względy mocno zabiegała Chelsea. Ostatecznie Samu nie trafił do Londynu, a do FC Porto, w którym momentalnie stał się postacią pierwszoplanową.



Zobacz także: Lewandowski coraz bliżej magicznej granicy!

W 11. spotkaniach strzelił 11 goli, a do siatki trafia co 69 minut. Choć więcej uwagi poświęca się Viktorowi Gyokeresowi ze Sportingu, to liczby Hiszpana też robią wrażenie.

Samu podjął w ostatnich dniach ważną decyzję. Chodzi o zmianę nazwiska o koszulce. Nie chce być już nazywany Omorodionem, a Aghehową z szacunku do swojej matki.

- Wszystko, co dla mnie zrobiła... To bezcenne. Chcę ją za to uhonorować, używając jej nazwiska. Ludzie znają mnie jako Omorodion, ale chcę być znany jako Aghehowa - przyznał w rozmowie z "BeIN Sports".

Matka piłkarza pochodzi z Nigerii, a do Hiszpanii trafiła, będąc w ósmym miesiącu ciąży z aktualnym piłkarzem FC Porto.

jb, Polsat Sport