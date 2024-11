Blisko osiemset dzieci na Otylia Swim Cup. W Lublinie trwa dwudniowe święto pływania

Organizatorzy planowali, że w zawodach w Aqua Lublin weźmie udział ponad pół tysiąca młodych adeptów pływania, okazało się jednak że zainteresowanie było dużo większe, bo w wystartowało ponad 750 uczestników. Do rozdania, przez dwa dni zawodów, jest ponad 100 kompletów medali we wszystkich konkurencjach na dystansach 50 oraz 100 metrów oraz w niektórych konkurencjach na 200 metrów oraz 400 metrów stylem dowolnym. Oprócz nagród dla najlepszych zawodników i medali dla zwycięzców poszczególnych konkurencji przygotowano też nagrody specjalne – dla najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki w stylu motylkowym przewidziany jest Puchar Otylii Jędrzejczak. Są też losowane wyścigi premiowe, których zwycięzcy otrzymają dodatkowe upominki.

– Jestem przeszczęśliwa, że po raz kolejny wróciliśmy do Lublina, dziękuję bardzo miastu Lublin, Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz naszym sponsorom, że możemy ten projekt realizować – podkreśla Otylia Jędrzejczak. – Bardzo mnie cieszy, gdy widzę tyle młodych twarzy, dzieci. Na Otylia Swim Cup w Lublinie dzisiaj mamy 750 uczestników. Staramy się zachęcać dzieci do startów przede wszystkim wyjątkową atmosferą, ale również nagrodami albo lodami, które funduje nasz sponsor, marka Koral. To jest świetne połączenie zabawy, uśmiechu i radości. To także zwieńczenie tego, na czym mi zawsze zależało, bo od dziesięciu lat jeździmy z zawodami Otylia Swim Cup po Polsce. Uczestnicy wiedzą, że te zawody cieszą się sporym zainteresowaniem. Mamy też gwiazdy, które odwiedzają młodych zawodników, prawdziwe autorytety sportowe. W Lublinie z dziećmi spotkała się Paulina Barzycka, czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Atenach, medalistka mistrzostw Europy. To dodatkowa możliwość pokazania naszych gwiazd z dawniejszych lat – dodaje.

To już trzecia tegoroczna odsłona Otylia Swim Cup – w maju kilkuset pływaków ścigało się w Kaliszu, a w październiku w Ostrołęce. Jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu, od 2015 roku organizuje imprezy, w których startują setki młodych adeptów pływania z całej Polski. Impreza zawsze trwa dwa dni, startują w nich dzieci w wieku do 15 lat.

– Bardzo cieszy mnie, że po raz kolejny możemy gościć w Lublinie zawody Otylia Swim Cup – mówi dr Jakub Kosowski, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystki Urzędu Miasta Lublin. – Można powiedzieć, że one już wrosły w tradycje miasta. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach też te zawody zawitają do nas, bo frekwencja pokazuje, że cieszą się naprawdę dużym powodzeniem. Element rywalizacji, ale też edukacji i fajnej zabawy bez wątpienia cieszy i przyciąga młodych ludzi. Cieszy nas też spora liczba gości spoza Lublina, bo chcemy pokazywać naszą pływalnię, chcemy pokazywać nasze miasto. Muszę powiedzieć, te sukcesy Otylii, one już były kilka lat temu, natomiast cały czas żyje to w świadomości społecznej, co widać zarówno podczas tych zawodów, ale także mieliśmy okazję gościć Otylię w naszych szkołach podstawowych i tam także, można powiedzieć, jest szał. Bardzo nam na tym zależy pokazywać wzory sportowe, zresztą miasto Lublin realizuje też szeroko programy, jeżeli chodzi o wizyty w szkołach, zarówno naszych medalistów igrzysk olimpijskich z Lublina, mowa o Aleksandrze Mirosław czy Julii Szeremecie, Wilfredo Leonie, ale także zapraszamy do nas sportowców spoza klubów lubelskich. Otylia Jędrzejczak jest świetnym przykładem na to, że warto promować te dobre postawy aktywności fizycznej, zachęcać do sportu właśnie poprzez wizyty wybitnych sportowców – dodaje.

Specjalnym gościem lubelskich zawodów, oczywiście obok trzykrotnej medalistki igrzysk olimpijskich oraz zwyciężczyni wszystkich najważniejszych światowych imprez Otylii Jędrzejczak, była Paulina Barzycka, czwarta zawodniczka igrzysk olimpijskich w Atenach na dystansie 200 metrów stylem dowolnym, srebrna i brązowa medalistka mistrzostw Europy w pływaniu. Młodzi adepci mieli zatem okazję poznać zatem dwie świetne pływaczki.

– Taka frekwencja bardzo cieszy, bo chcemy zachęcać dzieci do uprawiania naszej dyscypliny, więc na pewno raduje się serce, gdy widzi się prawie 800 dzieciaków – podkreśla trener Beata Kamińska z klubu KS Żabianka Gdańsk. – Myślę, że dla każdego rocznika to będzie coś innego – dla najmłodszych na pewno zdobywanie jakichś nowych doświadczeń, zobaczenie jak wygląda tak duża impreza. Dla starszych to są starty kontrolne, mają przed sobą za ponad miesiąc mistrzostwa Polski, więc na pewno to są ważne zawody.

Zawody Otylia Swim Cup organizowane są przez Fundację Otylii Jędrzejczak, którą wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki i miasto Lublin.

– W klubie pływam od trzech lat, wcześniej mama mnie zapisała na basen, ale wtedy w ogóle nie lubiłam tego robić – opowiada Agnieszka Kałużyńska z klubu TSS Tomasovia. – Potem jakoś tak z czasem zaczęło mnie to interesować i stwierdziłam, że lubię to robić i chciałabym to bardzo kontynuować w swoim życiu. Na zawodach jak te, gdzie jest dużo uczestników, to nie ukrywam, że trochę się stresuję. Uważam jednak, że warto jeździć na takie zawody i to jest też krok do przodu dla siebie i fajnie się można rozwijać. Trzeba pokonywać trochę ten stres i żeby wszystko było lepiej, iść do góry – dodaje.

Informacja prasowa