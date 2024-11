Kurakowa poza pierwszą dziesiątką w Tokio

Kurakowa wykorzystała muzykę z musicalu "Koty" Andrew Lloyda Webbera. Dynamiczna zmiana sukienki w trakcie występu mogła się także podobać. Łyżwiarka nieco asekuracyjnie, przy mniejszej prędkości, najeżdżała do skoków. Przez to nie uniknęła jednak drobnych błędów technicznych, co przełożyło się na końcowy wynik (157,14 pkt). Nie zezwoliło to na zachowanie 9. miejsca wywalczonego po krótkim programie. Polka ostatecznie zajęła 11. pozycję.

Wśród solistek na podium zameldowała się trójka reprezentantek gospodarza zgodnie z miejscami zajmowanymi po pierwszym dniu. Bezapelacyjnie triumfowała trzykrotna mistrzyni świata z najlepszym swoim rezultatem sezonu Kaori Sakamoto (231,88) przed Mone Chibą (212,54) i Yuną Aoki (195,07).

W rywalizacji mężczyzn trójka Japończyków nie utrzymała w komplecie swojego prowadzenie po programie krótkim. Co prawda triumfował najlepszy po pierwszym dniu wicemistrz olimpijski z Pekinu Yuma Kagiyama (300,09 pkt), ale na drugie z piątego miejsca awansował Włoch Daniel Grassl (264,85). Trzecią lokatę zachował inny z reprezentantów gospodarzy Tatsuya Tsuboi (251,52).

W parach tanecznych czołowa trójka duetów zameldowała się na podium w identycznej kolejności ustalonej na półmetku rywalizacji. Zwyciężyli Amerykanie Madison Chock i Evan Bates (215,95) przed swoimi rodakami Christiną Carreira i Anthonym Ponomarenko (198,97). Trzecie miejsce zajęli Litwini Allison Reed i Saulius Ambrulevicius (195,52).

Gruzini Anastasia Metelkina i Luka Berulawa (213,05) awansowali o jedną lokatę i wygrali konkurs par sportowych. Na drugim miejscu sklasyfikowano prowadzących na półmetku rywalizacji Japończyków Riku Miurę i Ryuichi Kiharę (209,45). Trzecią pozycję obronili Amerykanie Ellie Kam i Danny O´Shea (197,44).

Zawody w Tokio są czwartym z sześciu etapów rywalizacji w sezonie Grand Prix. Sześciu najlepszych sportowców w każdej konkurencji zakwalifikuje się do rywalizacji w finale GP we francuskim Grenoble, która odbędzie się w dniach 5-8 grudnia.

IM, PAP