Szokujące słowa zawodnika Resovii. "Nie wiem, czy przystąpimy do kolejnej rundy"

W spotkaniu 17. kolejki Betclic 2 Ligi Resovia pokonała 3:1 Wisłę Puławy i awansowała na 6. miejsce w tabeli. Trzecią bramkę dla gospodarzy zdobył Maciej Górski, który po ostatnim gwizdku udzielił wywiadu serwisowi PodkarpacieLIVE, w którym w szokujący sposób opowiedział o trudnej sytuacji w "Sovii".

- W naszym klubie nie dzieje się najlepiej, także każdy taki punkcik, a właściwie trzy, jest dla nas oddechem i trochę odwróceniem uwagi od spraw, które tutaj się dzieją. Myślę, że opinia publiczna powinna o tym wiedzieć. Sprawdziłem sobie nawet, że jestem tu 29 miesięcy i nigdy nie otrzymałem - pozostali koledzy zresztą też - wypłaty w terminie. Teraz klub stara się właściwie doprowadzić do tego, żebyśmy nie mogli złożyć pism, wzywających ich do zapłaty. Wiadomo, że to dalej mogłoby grozić rozwiązaniem kontraktu. Wymagania co do nas są pierwszoligowe albo ekstraklasowe, jesteśmy w środku stawki II ligi, a pozostałe rzeczy, o których mówię i te płatności są na poziomie IV ligi podkarpackiej i w takim temacie jesteśmy pewnie nawet za Lubaczowem. (...) Nie różnimy się od Kotwicy Kołobrzeg, tyle że u nas nie jest to nagłośnione. (...) Umowy, które mamy podpisane, nie są w żaden sposób respektowane. Nie wiem, czy przystąpimy do kolejnej rundy, bo osoby, które odeszły latem, otrzymały propozycje zredukowania swoich roszczeń o połowę, albo inaczej nie zobaczą tych pieniędzy, bo spółka ogłosi upadłość. Takie jest stanowisko klubu wobec osób, które odeszły, więc nie wiem, o co tutaj chodzi - powiedział Górski.

Na słowa zawodnika błyskawicznie zareagowały władze Resovii, które opublikowały na oficjalnej stronie klubu lakoniczny komunikat, odnoszący się do słów napastnika "Sovii".

"W związku z wywiadem udzielonym przez zawodnika, Macieja Górskiego po meczu 17. kolejki Betclic 2 Ligi pomiędzy Resovią a Wisłą Puławy dla portalu PodkarpacieLIVE, klub CWKS Resovia Rzeszów S.A. stanowczo dementuje treści jakie zostały w nim zawarte. Jednocześnie prosimy pozostałe media o nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji uderzających w dobre imię naszego klubu" - czytamy w komunikacie.

Temat wywołany przez Macieja Górskiego zostanie być może poruszony na konferencji prasowej, na którą klub zaprosił w dalszej części komunikatu. Spotkanie z mediami ma się odbyć w czwartek 14 listopada.

Resovia po 17 kolejkach Betclic 2 Ligi ma na koncie 24 punkty i plasuje się na 6. (barażowym) miejscu w tabeli. Do 2. pozycji, dającej bezpośredni awans do Betclic 1. Ligi, rzeszowianie tracą jednak aż 16 "oczek".