Liga Mistrzów: Reggiana - Śląsk Wrocław. Relacja live i wynik na żywo

Koszykarze Śląska Wrocław we wtorkowy wieczór rozegrają kolejny mecz w Lidze Mistrzów. Tym razem zespół ze stolicy Dolnego Śląska zmierzy się na wyjeździe z włoską Reggianą. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Wrocławianie kiepsko spisują się w Champions League, o czym świadczy komplet trzech porażek w fazie grupowej. Śląsk zaczął od niepowodzenia u siebie z Szombathely 75:84, a następnie uległ na wyjeździe Rytasowi 75:98. Trzeci mecz to domowa porażka z Reggianą 65:73.

Czy polskiej drużynie uda się zrehabilitować i pokusić o rewanż? Będzie o to bardzo trudno, ponieważ Śląsk spisuje się kiepsko nie tylko na niwie europejskiej, ale również na krajowym podwórku. Co prawda w miniony weekend wygrał u siebie ze Startem Lublin 87:77 w Orlen Basket Lidze, ale było to dopiero drugie zwycięstwo przy czterech porażkach.

KN, Polsat Sport