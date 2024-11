Powrót byłego reprezentanta Polski, Śląsk z kompletem punktów

WKS Śląsk Wrocław pokonał Start Lublin 87:77 w sobotnim meczu ORLEN Basket Ligi. To było pierwsze spotkanie Adama Waczyńskiego po powrocie do Polski.

Jakuba Karolaka i Courtneya Rameya. Starał się na to odpowiadać Adrian Bogucki, ale w tym fragmencie to nie wystarczało. Dopiero późniejsze zagrania Marcela Ponitki i Jeremy'ego Senglina dawały prowadzenie wrocławianom. Po rzutach wolnych tego drugiego po 10 minutach było 19:17.

W drugiej kwarcie obie ekipy miały problemy ze skutecznością, ale szybciej swój rytm odzyskali gospodarze. Swoją pierwszą akcję wykończył wracający do OBL Adam Waczyński, a po rzutach wolnych Błażeja Kulikowskiego różnica wynosiła nawet 10 punktów. Dzięki trójce Angela Nuneza wzrastała ona do 15 punktów! Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 44:32.

W trzeciej kwarcie zespół trenera Miodraga Rajkovicia był już lepszy nawet o 17 punktów po trójce Jeremy'ego Senglina. Lublinianie zareagowali na to świetną serią 9:0, więc po trafieniu Tyrana De Lattibeaudiere'a przegrywali tylko ośmioma punktami. Teraz goście byli ponownie w grze! Dzięki akcji Manu Lecomte’a po 30 minutach było tyko 62:56.

W kolejnej części meczu po trafieniach Penavy i Senglina różnica wzrastała do 12 punktów na korzyść ekipy z Wrocławia. Drużyna trenera Wojciecha Kamińskiego nie była już w stanie realnie odrabiać strat - nawet mimo trafień Lecomte'a i Drame. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 87:77. To było pierwsze spotkanie Adama Waczyńskiego po powrocie do Polski - zdobył 2 punkty, miał 2 zbiórki i asystę.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Jeremy Senglin z 17 punktami, 8 zbiórkami i 2 asystami. Manu Lecomte zdobył dla gości 30 punktów i 3 asysty.

ORLEN Basket Liga - 6. kolejka

WKS Śląsk Wrocław – Start Lublin 87:77 (19:17, 25:15, 18:24, 25:21)

Śląsk: Jeremy Senglin 17, Angel Nunez 16, Ajdin Penava 15, Błażej Kulikowski 11, Marcel Ponitka 9, Adrian Bogucki 9, Daniel Gołębiowski 4, Reggie Lynch 2, Kenan Blackshear 2, Adam Waczyński 2,

Start: Emmanuel Lecomte 30, Jakub Karolak 17, Ousmane Drame 13, Courtney Ramey 9, Tyran De Lattibeaudiere 8, Filip Put 0, Roman Szymański 0, Bartłomiej Pelczar 0, Wiktor Kępka 0.

