Czas na kolejny mecz Barcelony w Lidze Mistrzyń. Tym razem "Duma Katalonii" zagra u siebie z St. Polten. Czy Ewa Pajor powiększy dorobek strzelecki? Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - St. Polten? Transmisja meczu we wtorek w Polsacie Sport 2, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Zdecydowanymi faworytkami wtorkowej potyczki będą piłkarki "Blaugrany". Ekipa z Austrii po dwóch meczach grupowych ma dwie porażki na koncie. Z kolei Barcelona przegrała na inaugurację z Manchesterem City, ale później odbudowała się w starciu z Hammarby. Te wyniki oznaczają, że losy awansu z grupy D pozostają nierozstrzygnięte.

Przypomnijmy, że zawodniczką "Dumy Katalonii" jest Pajor. 28-latka z pewnością będzie chciała poprawić swoje dokonania strzeleckie w Lidze Mistrzyń. Polka ma na swoim koncie jedno trafienie.

Inaczej wygląda sytuacja w lidze hiszpańskiej. Tam Barcelona po dziewięciu kolejkach ma komplet punktów i prowadzi w tabeli. Nad drugim Realem Madryt ekipa ze stolicy Katalonii ma siedem punktów przewagi. Natomiast Pajor z dziewięcioma bramkami na koncie przewodzi klasyfikacji strzelczyń.

FC Barcelona - St. Polten. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu we wtorek 12 listopada na sportowych antenach Polsatu. Początek studia od 18:00 w Polsacie Sport Premium 1. Transmisja spotkania od 18:35 w Polsacie Sport 2 i Polsacie Sport Premium 1. Całość do obejrzenia również na Polsat Box Go.

Polsat Sport