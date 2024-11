Znamy pierwszego finalistę ATP Finals! Faworyt pokonany po trzysetowym boju

Spotkanie rozpoczęło się od wyrównanej gry obu panów. Grali precyzyjnie i spokojnie, trudno więc było "uciec" rywalowi. W szóstym gemie udało się to jednak Amerykaninowi, który przełamał Zvereva. Jak się okazało, to wystarczyło, by pewnie wygrać premierową odsłonę tego półfinału.

Drugi set również obfitował w piękne zagrania i długie wymiany. Tym razem to Zverev szybko przełamał przeciwnika i rozpoczął marsz po zwycięstwo w tej partii, a co za tym idzie - wyrównanie stanu tego meczu. Fritz zaciekle walczył o każdy punkt, ale momentami brakowało mu precyzji. O tym, kto awansuje do finału, musiał zdecydować trzeci set.

A w nim - walka "na noże". Jednym z najciekawszych fragmentów zarówno tego seta, jak i całego meczu, był piąty gem. Zverev miał trzy szanse na przełamanie, ale nie udało mu się wykorzystać żadnej. Po 12 minutach zaciekłej walki lepszy okazał się Fritz, ale wicelider światowego rankingu nie pozostał mu dłużny. Szybko wygrał swój serwis, a emocje stawały się coraz większe. Nikt nie odpuszczał, więc zwycięzcę musiał wyłonić tie-break.

Lepiej rozpoczął go Fritz (1:4). Niemiec podgonił wynik, ale później przydarzyły mu się dwa niewymuszone błędy. Amerykanin wykorzystał szansę i po niezwykle zaciętym pojedynku mógł cieszyć się ze zwycięstwa i awansu do finału ATP Finals.

Alexander Zverev - Taylor Fritz 1:2 (3:6, 6:3, 6:7(3))