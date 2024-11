UFC 309: Jones - Miocic. Tybura - Diniz. Karta walk. Kto walczy?

Walka wieczoru gali UFC 309 to jeden z najbardziej wyczekiwanych pojedynków tego roku. "Bones" wraca do klatki po długiej przerwie od występów. Ostatni pojedynek stoczył w marcu 2023 roku, kiedy to skrzyżował rękawice z Cyrilem Ganem, a stawką starcia był pas wagi ciężkiej organizacji. Jones pokonał Francuza już w pierwszej rundzie przez duszenie gilotynowe. Wielki powrót do oktagonu zaliczy też jego rywal. Amerykanin chorwackiego pochodzenia zawalczył po raz ostatni w 2021 roku, kiedy stracił pas królewskiej kategorii wagowej w starciu z Francisem Ngannou.

Obaj zawodnicy są niezwykle utytułowani. Jones dzierży miano najmłodszego mistrza w historii UFC, posiada wiele rekordów UFC w wadze półciężkiej, w tym: najwięcej obron tytułu, najwięcej zwycięstw i najdłuższą passę zwycięstw. Przez większą część swojego panowania był powszechnie uważany za najlepszego zawodnika na świecie. Miocic jest dwukrotnym mistrzem UFC w wadze ciężkiej w latach 2016–2018 i 2019–2021. W swoim rekordzie ma zwycięstwa z takimi zawodnikami jak Daniel Cormier, Francis Ngannou, Alistair Overeem czy Mark Hunt.

Oprócz walki wieczoru, ciekawie zapowiadają się również inne starcia. W co-main evencie gali zobaczymy pojedynek Charlesa Oliveiry z Michaelem Chandlerem. Obaj zawodnicy będą chcieli wrócić na zwycięską ścieżkę. Niedoszły rywal Conora McGregora przegrał ostatnio z Dustinem Poirierem, natomiast Brazylijczyk uległ w starciu z pokonanym przez Mateusza Gamrota, Armanem Tsarukyanem. Ponadto, do oktagonu wejdzie m.in. perspektywiczny i niepokonany Bo Nickal, który zawalczy z doświadczonym w klatce UFC Paulem Craigiem.

Na gali ujrzymy także polski akcent. W ostatniej walce karty przedwstępnej obejrzymy pojedynek Marcina Tybury z niepokonanym Jhonatą Dinizem. "Tybur" niemiło wspomina swój ostatni pojedynek w UFC. Polak przegrał podczas wydarzenia w Las Vegas z Sergheiem Spivakiem po armbarze w pierwszej rundzie. Jego rywalem będzie Brazylijczyk, który stoczył zaledwie dwie walki dla organizacji, jednak oba wygrał ze zdecydowaną przewagą nad swoimi przeciwnikami.

Transmisja gali w nocy z soboty na niedzielę (16-17 listopada) w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o północy.

UFC 309: Jones - Miocic. Tybura - Diniz. Karta walk. Kto walczy?

Karta główna (04:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



265 lb: Jon Jones (27-1) - Stipe Miocic (20-4) – o pas mistrzowski w kategorii ciężkiej

155 lb: Charles Oliveira (34-10) - Michael Chandler (23-8)

185 lb: Bo Nickal (6-0) - Paul Craig (17-8-1)

125 lb: Karine Silva (18-4) - Viviane Araujo (12-6)

155 lb: Mauricio Ruffy (10-1) - James Llontop (14-4)

Karta wstępna (02:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



135 lb: Jonathan Martinez (19-5) - Marcus McGhee (9-1)

185 lb: Chris Weidman (16-7) - Eryk Anders (16-8)

155 lb: Jim Miller (37-18) - Damon Jackson (23-7-1)

145 lb: David Onama (12-2) - Roberto Romero (8-3-1)

Karta przedwstępna (00:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



265 lb: Marcin Tybura (25-9) - Jhonata Diniz (8-0)

170 lb: Mickey Gall (7-6) - Ramiz Brahimaj (10-5)

170 lb: Oban Elliott (11-2) - Bassil Hafez (9-4-1)

125 lb: Veronica Hardy (9-4-1) - Eduarda Moura (10-1)