Poznaliśmy rywala Szymona Kołeckiego! Polscy kibice doskonale go znają

W czwartkowym programie "Koloseum" poznaliśmy rywala Szymona Kołeckiego na jubileuszową galę Babilon MMA 50. Medalista olimpijski wystąpi 7 grudnia w Ożarowie Mazowieckim, a jego przeciwnikiem będzie doświadczony Brytyjczyk Oli Thompson. 43-letni zawodnik wraca do klatki po długiej przerwie spowodowanej kontuzją.

Kołecki wraca do klatki po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Po ponad trzech latach przerwy ponownie wejdzie do oktagonu, aby zmierzyć się na jubileuszowej gali Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim. Polak ma na swoim koncie 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę.

ZOBACZ TAKŻE: Jake Paul - Mike Tyson. Karta walk. Kto walczy?

43-latek powraca do organizacji po ponad sześciu latach. Walczył na galach oznaczonych numerami od 2 do 5. W tym czasie pokonał Michała Orkowskiego, Łukasza Borowskiego i Ivo Cuka, jednak w ostatnim starciu dla tej organizacji przegrał z Michałem Bobrowskim. Po tej porażce przeniósł się do KSW, gdzie odniósł cztery zwycięstwa, w tym nad Mariuszem Pudzianowskim i Damianem Janikowskim. Jego ostatnia walka miała miejsce w 2021 roku.

Jego rywal, Oli Thompson, to doświadczony zawodnik MMA z rekordem 23 zwycięstw i 16 porażek. Brytyjczyk ma na swoim koncie 15 wygranych przez nokaut i 4 przez poddanie. Przeciwnik Kołeckiego walczył ostatnio w walce wieczoru gali Babilon MMA 46, gdzie doszło do starcia, którego stawką był tytuł mistrzowski w kategorii ciężkiej. "The Spartan" pokonał Marcina Sianosa przez techniczny nokaut w drugiej rundzie, zdobywając tytuł mistrza wagi ciężkiej organizacji. W przeszłości 44-latek walczył również dla federacji: UFC, KSW, FEN, czy Bellator. Wygrywał z takimi zawodnikami jak, m.in. Szymon Bajor, Aleksiej Olejnik, czy Chris Barnett.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Karta walk Babilon MMA 50:

Walka wieczoru o mistrzowski pas w wadze lekkiej (do 70 kg):

5 x 5 min – Krzysztof Mendlewski (7-3) vs Filip Lamparski (8-3)



Co-main event w wadze ciężkiej (do 120 kg):

3 x 5 min – Szymon Kołecki (10-1) vs Oli „The Spartan” Thompson (23-16)



Walka w wadze półciężkiej (do 93 kg):

3 x 5 min – Adam Kowalski (15-7-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (15-10)



Walka K1 w limicie do 68 kg:

3 x 3 min – Jan „Iron” Lodzik (18-3) vs Mert „The Lion” Aslan (4-0)



Walka K1 w limicie do 71 kg:

3 x 3 min – Marcel Piersa (debiut) vs Eliasz Cholajda (debiut)



Walka semi-pro w wadze lekkiej (do 70 kg):

3 x 3 min – Hubert Iracki vs Maks Karkula



Walka semi-pro w wadze piórkowej (do 66 kg):

3 x 3 min – Erik Rushanyan vs Stanislau Karpets



Walka semi-pro w wadze muszej (do 57 kg):

3 x 3 min – Daria Brzozowska vs Julia Ratajczak

Jubileuszowa gala Babilon MMA 50 odbędzie się 7 grudnia w Ożarowie Mazowieckim. Transmisja wydarzenia będzie dostępna na sportowych antenach Polsatu.