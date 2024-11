Wielki powrót Szymona Kołeckiego! Medalista olimpijski znów zawalczy

Szymon Kołecki, złoty i srebrny medalista olimpijski, wraca do klatki po długiej przerwie spowodowanej kontuzją. Były zawodnik KSW wystąpi 7 grudnia na jubileuszowej gali Babilon MMA 50 w Ożarowie Mazowieckim. W czwartek w programie "Koloseum" o godzinie 20:00 (Polsat Sport Fight, Polsat Box Go, Polsatsport.pl) zostanie ogłoszony jego rywal.

43-letni zawodnik, który ma na swoim koncie 10 zwycięstw i tylko jedną porażkę, wystąpi na jubileuszowej gali Babilon MMA 50, która odbędzie się już 7 grudnia w Ożarowie Mazowieckim.

Kołecki powraca do organizacji Babilon MMA po ponad sześciu latach. Walczył na galach oznaczonych numerami od 2 do 5. W tym czasie pokonał Michała Orkowskiego, Łukasza Borowskiego i Ivo Cuka, jednak w ostatnim starciu dla tej organizacji przegrał z Michałem Bobrowskim. Po tej porażce przeniósł się do KSW, gdzie odniósł cztery zwycięstwa, w tym nad Mariuszem Pudzianowskim i Damianem Janikowskim. Jego ostatnia walka miała miejsce w 2021 roku.

Dwukrotny medalista olimpijski musiał przerwać swoją karierę z powodu poważnej kontuzji, która wykluczyła go z rywalizacji na ponad trzy lata. Przez ten czas intensywnie pracował nad powrotem do formy, co pozwoliło mu na powrót do klatki już na nadchodzącej gali Babilon MMA 50 (transmisja na sportowych antenach Polsatu).

Przed rozpoczęciem kariery w MMA, 43-latek był uznanym profesjonalnym sztangistą. Zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku oraz srebrny "krążek" w Pekinie w 2008 roku. Jego osiągnięcia w tej dyscyplinie uczyniły go jednym z najbardziej utytułowanych polskich sportowców.

Nazwisko rywala Kołeckiego zostanie ogłoszone w czwartek w programie "Koloseum" o godzinie 20:00 w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.