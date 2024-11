Polka przegrała w debiucie w UFC. Teraz wyznaje. "Serce mi pęka"

Obie zawodniczki zaczęły pojedynek bardzo zachowawczo. Dopiero po minucie walki zdecydowały się na pierwsze ataki. Po kilku wymianach kick-bokserskich Syguła postanowiła poszukać obalenia. Sklinczowała rywalkę, lecz Angielka dobrze się broniła. Polka próbowała zajścia za plecy, ale bezskutecznie. W końcu Mullins wykorzystała chwilę nieuwagi u Polki i poprzez haczenie przeniosła pojedynek do parteru. Pod koniec rundy 33-latka przeszła do dosiadu i zasypała Polkę ciosami. Jej ofensywę przerwał gong kończący rundę.

ZOBACZ TAKŻE: UFC z Kowalkiewicz i Sygułą. Wyniki i skróty walk



Druga odsłona rywalizacji zaczęła się bardzo źle dla Syguły. Po krótkiej wymianie Mullins ponownie obaliła Polkę haczeniem. Tym razem dużo szybciej przeszła w dosiad i ponownie zaczęła atakować mocnymi ciosami. Syguła próbowała jeszcze wydostać się z trudnej pozycji, lecz nie przyniosło to pożądanego efektu. Po serii uderzeń sędzia klatkowy postanowił przerwać walkę.



W niedzielę Polka odniosła się do przegranego pojedynku w mediach społecznościowych. Na swoim koncie w serwisie Instagram zamieściła poruszający wpis.



"Debiuty nie są moją mocną stroną... Serce mi pęka na milion kawałków, bo nie tak wyobrażałam sobie ten wieczór. Całe życie czekałam na szansę walki w UFC, a kiedy ją dostałam, nie potrafiłam tego wykorzystać. Zabrakło w tej walce MNIE" - zaczęła Syguła.



Później jednak Syguła zapowiedziała, że nie zamierza się poddawać.



"Wiem, że przekuję tę przegraną w sukces. Czuję ogromną dawkę motywacji, żeby udowodnić sobie, że to był tylko wypadek przy pracy. Kocham to, co robię, i walę opinię tych, którzy mnie skreślają, bo wiem, że te same osoby będą mi gratulować sukcesu. Robię to dla siebie, z pasji- i wiecie co? Syguła nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa" - zakończyła fighterka.



Skrót walki Klaudi Syguły w załączonym materiale wideo.