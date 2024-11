ŁKS Commercecon Łódź umacnia się na pozycji lidera Tauron Ligi! Trudny mecz w Radomiu

Już od pierwszej akcji widać było, że żadna z drużyn nie zamierza odpuścić ani jednej akcji. Zwiastowało to zaciętą rywalizację - i taka też była. W drugiej połowie seta łodzianki wypracowały dwa punkty przewagi, ale w końcówce je straciły, więc walka zaczynała się od nowa (23:23). Nieco więcej szczęścia sprzyjało gościniom i ostatecznie to one wygrały pierwszą partię.

ZOBACZ TAKŻE: Jednostronne spotkanie na Podpromiu. Asseco Resovia z kompletem punktów

Druga odsłona przebiegała bardzo podobnie do pierwszej. Przez większość seta panie "wymieniały" się prowadzeniem - raz minimalnie wygrywały gospodynie, a raz łodzianki. W końcówce znów był remis (21:21). Ponownie chłodniejsze głowy zachowały gościnie i kolejna partia padła ich łupem. Po godzinie było już 2:0 w setach.

Sytuacja była trudna dla Radomki, ale siatkarki tego klubu nie zamierzały się poddawać. Mozolnie walczyły o każdy punkt, ale gościnie raz po raz odrabiały stratę. W pewnym momencie radomianki mogły prowadzić już 15:12, ale po wideoweryfikacji było 14:13. W końcówce było 23:21, ale niewiele brakowało, by gospodynie przegrały i tę partię. Tym razem szczęście było jednak po ich stronie.

Podrażnione porażką w trzeciej partii, liderki tabeli rozpoczęły atak już od pierwszej piłki w czwartym secie. Szybko uzyskały wysokie prowadzenie (2:8), które nie tylko utrzymywały, ale też powiększały. Gospodynie próbowały nawiązać walkę, ale w drużynie Alessandro Chiappiniego wszystko chodziło jak w zegarku. Siatkarki ŁKS-u zasłużenie wygrały tę partię, kończąc spotkanie w czterech setach.

MOYA Radomka Radom - ŁKS Commercecon Łódź 1:3 (21:25, 22:25, 25:23, 17:25)

Moya Radomka Radom: Monika Gałkowska, Marija Jordanowa, Victoria Mayer, Laura Milos, Martyna Piotrowska, Kamila Witkowska - Izabela Śliwa (libero) - Dagmara Dąbrowska, Iga Marszałkowicz, Kristiine Miilen, Aleksandra Stachowicz, Milka Stijepic

ŁKS Commercecon Łódź: Klaudia Alagierska, Zuzanna Górecka, Anastazja Hryszczuk, Marlena Kowalewska, Anna Obiała, Lana Scuka - Maria Stenzel (libero) - Regiane Bidias, Natalia Dróżdż.