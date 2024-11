Czas na starcie Polska - Szkocja. Rezultat tego spotkania przesądzi o tym, która z drużyn zachowa szanse na pozostanie w Lidze Narodów UEFA. Dla której z reprezentacji będzie to lepszy wieczór? Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Szkocja na Polsatsport.pl.

Do poniedziałkowej rywalizacji Biało-Czerwoni przystąpią po rozczarowującym występie w starciu z Portugalią. Podopieczni Michała Probierza przegrali w Porto aż 1:5. O ile do przerwy Polacy prezentowali się całkiem obiecująco, tak po zmianie stron kompletnie się posypali. Faworytami spotkania byli piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego, ale postawa reprezentantów Polski pozostawiła wiele do życzenia.

Wysoka porażka nie przekreśliła szans Polaków na pozostanie w dywizji A Ligi Narodów. Po pięciu oczach mają oni na koncie cztery punkty. To tyle samo ile zajmująca ostatnie miejsce w grupie Szkocja. Biało-Czerwoni są sklasyfikowani o jedną pozycję wyżej, gdyż w bezpośrednim meczu okazali się lepsi od zawodników Steve'a Clarke'a.

To oznacza, że do uniknięcia bezpośredniego spadku z dywizji A Polacy potrzebują w poniedziałek zwycięstwa lub remisu. Przegrana sprawi, że Biało-Czerwoni pożegnają się z elitą. Jeżeli piłkarze trenera Probierza utrzymają trzecie miejsce i nie dadzą się zepchnąć na czwartą lokatę, to czekały ich będą baraże z drużynami z dywizji B.

Sytuacja Polaków nie jest jednak łatwa. Przypomnijmy, że w listopadowym zgrupowaniu nie uczestniczy Robert Lewandowski. Kapitan kadry leczy kontuzję. Z problemami ze zdrowiem zmaga się jeszcze kilku kadrowiczów. Przedwcześnie zgrupowanie opuścili Michael Ameyaw i Przemysław Frankowski. Z kolei Jan Bednarek i Bartosz Bereszyński nabawili się urazów w trakcie meczu z Portugalią

Mecz Polska - Szkocja będzie kluczowy nie tylko ze względu na kwestię pozostania w elicie LN. Po dotkliwej porażce w Portugalii nastroje wokół kadry stały się bardzo negatywne. Czy polskim piłkarzom uda się odbudować zaufanie kibiców?

Polska - Szkocja. Relacja live i wynik na żywo online

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Szkocja na Polsatsport.pl. Początek o 20:45.

