Semeniuk zabrał głos na temat swojej przyszłości! "Wszystko w swoim czasie"

Jeszcze rok temu siatkarski świat obiegła informacja, że Kamil Semeniuk chce odejść z włoskiej drużyny Sir Safety Perugia. Zdaniem lokalnych dziennikarzy, przyjmujący reprezentacji Polski chciał po zakończeniu sezonu wrócić do PlusLigi. Tak się jednak nie stało i 28-latek pozostał we Włoszech. Teraz Polak zabrała głos na temat swojej przyszłości.

Saga związana z transferem Kamila Semeniuka do PlusLigi rozpoczęła się w kwietniu ubiegłego roku. To wtedy po raz pierwszy włoscy dziennikarze zaczęli wspominać o tym, że polski przyjmujący może pożegnać się z zespołem Sir Safety Perugia i wrócić do rodzimej PlusLigi.

Informację o odejściu Semeniuka jako pierwszy podał włoski Gian Luca Pasini. Dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" pisał, że polski rynek jest zamknięty i nie ma wiele klubów, które mogłyby się starać o zakontraktowanie przyjmującego. Zdaniem Włocha Semeniuk miał wrócić do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z której trafił na włoską ziemię. Ostatecznie zawodnik reprezentacji Polski pozostał w klubie na kolejny sezon, ale plotki transferowe łączące 28-latka z klubami PlusLigi, okazały się jedynie plotkami.

Mimo że przyjmujący Perugii podjął decyzję o pozostanie we Włoszech, to plotki łączące go z powrotem do rodzimej ligi nie przestały rozgrzewać kibiców siatkówki w naszym kraju. W ostatnich godzinach za pośrednictwem "Instagrama" Semeniuk odpowiedział fanom na kilka pytań. W jednym z "Instastories" 28-latek przyznał, że najwięcej pytań dotyczyło jego przyszłości.

"Chociaż i tak najbardziej ciekawiła Was moja przyszłość. Wszystko w swoim czasie. Na ten moment jestem zawodnikiem Sir Safety Perugia" napisał Semeniuk.

Lakoniczna wypowiedź zawodnika reprezentacji Polski sprawia, że kibice już zaczęli snuć domysły, kiedy były przyjmujący ZAKSY wróci do Polski. Przypomnijmy, że kontrakt 28-latka z włoskim klubem obowiązuje do 2025 roku.

