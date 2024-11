UEFA potwierdziła. To może być bardzo ważna informacja dla Polaków

Polscy piłkarze w poniedziałek wieczorem spotkaniem ze Szkocją w Warszawie zakończą zmagania w fazie grupowej, ale w ich przypadku możliwe są już tylko dwa scenariusze - zwycięstwo bądź remis pozwolą im zachować trzecią lokatę w grupie A1 i powalczyć w barażu o utrzymanie w najwyższej dywizji, a porażka sprawi, że spadną na niższy szczebel.

ZOBACZ TAKŻE: Sądny dzień dla Polski. Zapunktują albo spadną (SCENARIUSZE)

Prowadząca te rozgrywki UEFA poinformowała, że losowanie fazy pucharowej - ćwierćfinałów i półfinałów z udziałem ośmiu najlepszych ekip Dywizji A - oraz baraży o utrzymanie na poszczególnych poziomach odbędzie się w piątek o godz. 12 w jej siedzibie w szwajcarskim Nyonie.

W barażach w sumie zostanie rozlosowanych 10 par - cztery o utrzymanie w najwyższej dywizji, których zespoły z trzecich lokat w grupie zmierzą się z wicemistrzami grup Dywizji B, analogicznie cztery o utrzymanie na drugim szczeblu rywalizacji (B kontra C) oraz dwie, których stawką będzie udział w Dywizji C między dwoma drużynami z najlepszym bilansem z ostatnich, czwartych pozycji w C z dwoma zespołami z drugich lokat w grupach najniższego poziomu D.

Jeśli Polska zajmie trzecie miejsce w grupie A1, zgodnie z wytycznymi UEFA będzie rozstawiona w losowaniu i barażowy rewanż rozegra na własnym terenie. Wiadomo, że z grup najwyższej dywizji w barażach wystąpią już na pewno Belgia i Węgry, a z kolei z niższego szczebla o awans powalczą Austria i Grecja.

Podobnie zwycięzcy poszczególnych czterech grup Dywizji A będą rozstawieni przy losowaniu par ćwierćfinałowych, ale z tym zastrzeżeniem, że nie będą mogły trafić na rywala z drugiej lokaty w tej samej grupie. W półfinałach rozlosowane zostaną potencjalne pary.

Baraże między ekipami z różnych dywizji oraz ćwierćfinały LN są zasadniczo zaplanowane na 20 i 23 marca 2025 roku, z wyjątkiem C i D, które zostaną rozegrane 26 i 31 marca.

Półfinały Ligi Narodów 2024/25 odbędą się 4 i 5 czerwca, a mecz o trzecie miejsce i finał w niedzielę 8 czerwca.

Polsat Sport