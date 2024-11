Gdzie obejrzeć Ligę Mistrzów w hokeju na lodzie?

We wtorek i środę poznamy osiem ekip, które awansują do ćwierćfinału Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie. W najlepszej sytuacji znalazł się broniący tytułu zespół Geneve-Servette, który wygrał na wyjeździe pierwsze starcie z Lozanną 5:0. Pięć bramek zaliczki z pierwszego spotkania mają również wicemistrzowie Niemiec. Na Werk Arenie w Trzyńcu trzybramkowej zaliczki będzie broniła Sparta. Transmisje meczów na sportowych kanałach Telewizji Polsat.

Zdecydowanie na pierwszy plan rywalizacji w pierwszej rundzie fazy play-off wysunęło się starcie Sparty Praga z broniącym tytułu zespołem Ocelari Trzyniec. Ekipa ze stolicy za wszelką cenę chciała się zrewanżować „Stalownikom” za przegrany półfinał ligi czeskiej w zeszłym sezonie. W rywalizacji do czterech wygranych – trzy pierwsze konfrontacje wygrała Sparta. Zespół Ocelari zdołał odwrócić losy tej rywalizacji i wygrać decydujący mecz w Pradze, strzelając „złotego” gola dopiero na początku czwartej dogrywki.

Pierwsze starcie w stolicy rozstrzygnęło się już w pierwszej tercji, którą gospodarzy wygrali 3:0. Pierwszego gola już w 20 sekundzie strzelił Tomas Hyka, a kolejne dwa trafienia dołożyli Krystof Hrabik i Pavel Kousal. W drugiej tercji przyjezdni zdołali odpowiedzieć trafieniem Daniela Kurovsky’ego, na niespełna dwie sekundy przed końcem tej odsłony. W trzeciej tercji wynik meczu ustalił Aaron Irving.

– Rozegraliśmy świetną pierwszą tercję, co było bardzo ważne dla końcowego wyniku. Zagraliśmy naprawdę mocny mecz. Włożyliśmy w to dużo pracy i wynik to odzwierciedla. Trzyniec to zawsze trudna drużyna i wszyscy doskonale wiemy, że ta seria jeszcze się nie skończyła – podkreślał napastnik Sparty, Krystof Hrabik, mając w pamięci ubiegłoroczną rywalizację z Ocelari.

Wszystko na to wskazuje, że „Stalownicy” do rewanżowego starcia przystąpią wzmocnieni najlepiej punktującym zawodnikiem fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, Słowakiem Liborem Hudeckiem, który pauzował w pierwszym meczu z powodu kontuzji.

Obrońca tytułu (prawie) w ćwierćfinale

Wielkich emocji spodziewano się w „Derbach Jeziora Genewskiego” pomiędzy zespołami Lozanny i Geneve-Servette. Pierwsze starcie pomiędzy tymi ekipami pierwotnie miało być rozegrane w Genewie, ale w tym czasie był problem z dostępnością lodowiska, więc zamieniono kolejność i spotkanie odbyło się w Lozannie w obecności blisko 9 tysięcy kibiców. Faworytem – przynajmniej pierwszego starcia – byli gospodarze, którzy fazę ligową zakończyli na trzecim miejscu.

Obrońca tytułu nie pozostawił żadnych kto był tego dnia zespołem lepszym. Po pierwszej odsłonie prowadzili obrońcy tytułu po bramce zdobytej przez Sakariego Manninena. Kluczowym momentem okazała się trzecie minuta drugiej tercji, gdy gospodarze grając w przewadze – karę meczu otrzymał Roger Karrer za ostry atak na Jasona Fuchsa – zamiast doprowadzić do remisu, dali sobie strzelić drugiego gola. Świetną dwójkową akcję Tannera Richarda z Marco Mirandą skutecznym strzałem zakończył ten pierwszy. Później dwa trafienia dołożył debiutujący w ekipie z Genewy Oula Palve oraz Marcus Granlund. Doświadczony bramkarz Antti Raanta zakończył mecz z czystym kontem, broniąc wszystkie 29 strzałów zawodników z Lozanny.

Mistrz Szwecji za burtą?

Pięć bramek zapasu będą mieli w rewanżu także hokeiści wicemistrza Niemiec Penguins Bremerhaven, którzy w pierwszym spotkaniu niespodziewanie pokonali Skelleftę AIK. Mistrzowie Szwecji byli wymieniani jako jeden z głównych faworytów do wygrania tych rozgrywek, tymczasem niewykluczone, że rywalizację zakończą już na pierwszej rundzie fazy pucharowej. Niemiecki zespół zagrał koncertowo w pierwszej odsłonie, aplikując swojemu przeciwnikowi aż cztery gole. Na listę strzelców wpisali się kolejno Markus Vikingstad, Słoweńcy Ziga Jegli i Jan Urbas oraz Ross Mauermann. Wynik meczu ustalił Nino Kinder. Bramkarz Maximilian Franzreb obronił 29 strzałów rywali i zakończył mecz z czystym kontem.

W pozostałych meczach zdecydowanie trudniej wskazać na zdecydowanych faworytów awansu do najlepszej ósemki. Warto wspomnieć, że od fazy pucharowej Ligi Mistrzów obowiązuje zasada, że mecze 1/8 finału, ćwierćfinały i półfinały rozgrywane są w formacie dwóch spotkań (mecz i rewanż). Jeżeli pierwszy mecz zakończy się remisem, wówczas nie ma dogrywki, czy rzutów karnych. O tym kto awansuje dalej decyduje łączny bilans dwóch spotkań. Jeżeli wynik dwumeczu jest remisowy (nie obowiązuje tutaj zasada bramek zdobytych na wyjeździe), sędziowie zarządzają dziesięciominutową dogrywkę do złotego gola, a każdy zespół gra w trzyosobowych formacjach. Jeżeli w dogrywce żadna z drużyn nie zdobędzie zwycięskiej bramki, wówczas będziemy mieli pięć serii rzutów karnych, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – wykonywane one będą po jednej serii aż do wyłonienia zwycięzcy.

Oto zestaw par meczów rewanżowych 1/8 finału Champions Hockey League i wynik pierwszego meczu:

Skelleftea AIK – Pinguins Bremerhaven (pierwszy mecz 0:5 dla Pinguins)

Farjestad Karlstad – Tappara Tampere (pierwszy mecz 3:2)

Eisbaren Berlin – Sheffield Steelers (pierwszy mecz 5:3)

HC Fribourg-Gotteron – Vaxjo Lakers (pierwszy mecz 0:1)

ZSC Lions Zurych – Straubing Tigers (pierwszy mecz 4:2)

Ocelari Trzyniec – Sparta Praga (pierwszy mecz 1:4)

Geneve-Servette – Lausanne HC (pierwszy mecz 5:0)

RB Salzburg – Pelicans Lahti (pierwszy mecz 2:1)

Plan transmisji meczów rewanżowych 1/8 finału hokejowej Ligi Mistrzów:

Wtorek (19.11):

Skelleftea AIK - Pinguins Bremerhaven o 17:50 w Polsacie Sport Fight

ZSC Lions Zurych - Straubing Tigers o 19:35 w Polsacie Sport Premium 4

Środa (20.22):

Ocelari Trzyniec - Sparta Praga o 17:50 w Polsacie Sport Fight

Geneve-Servette - Lausanne HC o 19:35 w Polsacie Sport Premium 2