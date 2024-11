LM siatkarzy: Chaumont VB 52 – Jastrzębski Węgiel. Relacja live i wynik na żywo

Chaumont VB 52 zagra z Jastrzębskim Węglem w spotkaniu 2. kolejki grupy E Ligi Mistrzów siatkarzy. Kiedy mecz? O której godzinie? Kto wygra to spotkanie? Relacja live i wynik na żywo z meczu Chaumont VB 52 – Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl.

Francuski Chaumont VB 52 na inaugurację Ligi Mistrzów przegrał na wyjeździe 2:3 z SVG Luneburg. Mistrz Polski Jastrzębski Węgiel w pierwszej kolejce grupy E pewnie pokonał u siebie drużynę Lewskiego Sofia 3:0.

– Za nami długa podróż. Nie jest to daleka destynacja, ale połączenie było bardzo trudne. Mamy dzień na to, by się spokojnie zaaklimatyzować, potrenować i wyspać się. W czasie meczu musimy być w najlepszej dyspozycji i zdobyć trzy punkty – powiedział Łukasz Kaczmarek w rozmowie z klubowymi mediami.

– Będziemy faworytami tego spotkania, ale drużyna z Chaumont nie będzie miała nic do stracenia. Dlatego ważne będzie, żebyśmy zagrali naszą najlepszą siatkówkę i rozpoczęli ten mecz skoncentrowani – dodał atakujący jastrzębian.

– Gospodarze mają duży potencjał w zagrywce, są jednym z faworytów ligi francuskiej. Zawsze jestem szczęśliwy z przyjazdu do Francji, to moja ojczyzna. Rzadko tu gram, nie licząc spotkań reprezentacji. Występuję w Polsce od dziesięciu lat i to drugi taki przypadek – przyznał kapitan Jastrzębskiego Węgla Benjamin Toniutti.

W fazie grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy wystartuje 20 klubów, które podzielono na pięć grup po cztery drużyny w każdej. Wśród nich są trzy polskie drużyny – Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa. Zwycięzcy grup uzyskają bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Ekipy, które zajmą drugie lokaty oraz najlepsza drużyna z trzeciego miejsca rywalizować będzie w rundzie play-off o awans do 1/4 finału.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Chaumont VB 52 – Jastrzębski Węgiel w środę 20 listopada o godzinie 20.00 na Polsatsport.pl.