Zaskoczenie w pierwszym secie! Mocna odpowiedź siatkarzy Jastrzębskiego Węgla

Premierowa odsłona miała zaskakujący przebieg. Drużyna z Będzina od początku grała skutecznie w ataku i po wyrównanym początku (9:9), w środkowej części uzyskała przewagę. Goście dołożyli punktowe bloki (13:16) i zagrywkę, gdy asa posłał Walerij Todua (15:19). Skończyli też kluczowe akcje seta, a ostatni punkt dała im zepsuta zagrywka rywali (21:25).

Po zaskakującym wstępie, podrażnieni jastrzębianie zdecydowanie lepiej zaprezentowali się w kolejnej partii. Szybko odskoczyli na kilka punktów. Po asie Tomasza Fornala prowadzili 7:3, później 10:5, a w środkowej części seta odjechali rywalom (18:11). Gospodarze dominowali w ataku i lepiej prezentowali się w polu serwisowym i wygrali tego jednostronnego seta 25:14.

Początek trzeciej odsłony obiecujący w wykonaniu drużyny z Będzina – Grzegorz Pająk posłał dwa asy. Gospodarze szybko opanowali sytuację i wyrównali początkowe straty (5:5), a przez pewien czas wynik krążył wokół remisu. Później jednak poszła seria jastrzębian (13:9), którzy od tego momentu przejęli inicjatywę i pewnie zmierzali po wygraną (18:13). Asa na wagę piłki setowej dołożył Anton Brehme, a w ostatniej akcji efektownie zaatakował Tomasz Fornal (25:17).

Set numer cztery to dobre otwarcie ekipy Jastrzębskiego Węgla (6:2), ale przyjezdni nie rezygnowali i złapali kontakt po punktowej zagrywce Pająka (12:11). Dalsza część tej odsłony to jednak skuteczna gra gospodarzy, którzy znów odskoczyli na kilka punków (17:13, 20:14) i w końcówce kontrolowali sytuację. As Timothee Carle oznaczał piłkę meczową (24:17), a Anton Brehme skutecznym atakiem ze środka zakończył rywalizację (25:18).



Skrót meczu Jastrzębski Węgiel - MKS:

Najwięcej punktów: Tomasz Fornal (16), Łukasz Kaczmarek (15), Anton Brehme (13), Timothee Carle (12), Norbert Huber (11) – Jastrzębski Węgiel; Dominik Depowski (15), Damian Schulz (10) – MKS. Jastrzębianie dominowali w ataku i lepiej punktowali zagrywką (8–5); obie drużyny popełniły po 27 błędów własnych. MVP: Benjamin Toniutti.

Jastrzębski Węgiel – Nowak-Mosty MKS Będzin 3:1 (21:25, 25:14, 25:17, 25:18)

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek, Timothee Carle, Anton Brehme, Benjamin Toniutti – Jakub Popwiczak (libero) oraz Arkadiusz Żakieta, Juan Ignacio Finoli. Trener: Marcelo Mendez.

MKS: Grzegorz Pająk, Dominik Depowski, Valerii Todua, Damian Schulz, Brandon Koppers, Bartłomiej Wójcik – Maciej Olenderek (libero) oraz Adrian Kopij, Luka Tadić, Patryk Szwaradzki, Artur Ratajczak. Trener: Dawid Murek.