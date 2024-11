Starcie braci w PlusLidze! Rodzice zasiądą na trybunach

– Chcemy, jako lider, budować przewagę punktową. Rywale przyjadą walczyć o życie, bo są tuż nad strefą spadkową. Zagrają bez presji, nic nie muszą, a wiele mogą. Wszystkie argumenty mamy w swoich rękach – ocenił Jakub Popiwczak.

Zawodnik gospodarzy jest starszy od swojego brata Filipa o niemal dziesięć lat. Zaznaczył, że na mecz przyjadą rodzice.

– Fajnie, że brat też ma okazję być w klubie PlusLigi, trenować, realizować się. Uczy się tego, czego ja się uczyłem 10 lat temu. Samodzielnego życia, adaptacji do seniorskiej, poważnej siatkówki. To zderzenie z całkiem inną rzeczywistością, niż to, do czego chłopcy są przyzwyczajeni, choćby w jastrzębskiej akademii. Z tego, co wiem, jeszcze nie miał okazji pokazać się na boisku, może ten pierwszy raz będzie w sobotę? Rodzice będą mogli dopingować swoich synów. To, kto wygra będzie pewnie miało dla nich trzeciorzędne znaczenie – podsumował reprezentant Polski.

Bracia są absolwentami Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Jakub podstawowym libero seniorskiej drużyny został w 2012 mając 16 lat i gra w niej nieprzerwanie do dziś.

Prowadzący jastrzębian w 2012 roku trener Lorenzo Bernardi dał mu szansę wpuszczając go na boisku zarówno w PlusLidze, jak i w meczach Pucharu CEV. Debiut był wymuszony kontuzją kolegi z zespołu Damiana Wojtaszka.

Dziewiętnastoletni Filip do ekipy z Będzina przeniósł się z Jastrzębia-Zdroju latem. Pod koniec poprzedniego sezonu był zgłoszony do składu mistrza Polski.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel – Nowak-Mosty MKS Będzin w sobotę 16 listopada o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1.

RM, Polsat Sport, PAP