Selekcjoner reprezentacji Polski zastąpiony! Zatrudniono nowego trenera

Nowy trener Napoli Basket ma za sobą bogatą karierę trenerską, która rozpoczęła się już w 1979 roku. Pracował w wielu klubach, w tym w Virtus Bologna, gdzie jako asystent Ettore Messiny zdobył mistrzostwo Włoch i Euroleague w 1998 roku. Jako główny trener prowadził m.in. Dinamo Sassari, Basket Scafati, z którym awansował do Serie A, oraz Pallacanestro Mantovana. Jego doświadczenie i sukcesy mają pomóc klubowi wyjść z kryzysu.

ZOBACZ TAKŻE: Stało się! Trener reprezentacji Polski zwolniony

Koszykarska drużyna Napoli w obecnym sezonie zmaga się z poważnymi problemami. Ekipa przegrała wszystkie dotychczasowe mecze ligowe i spotkanie o Superpuchar Włoch, co zaowocowało zmianą na stanowisku trenera. Zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli Lega A, a kibice liczą na to, że Valli zdoła odmienić sytuację i poprawić wyniki drużyny. Warto przypomnieć, że w poprzednim sezonie Napoli Basket zdobyło Puchar Włoch, pokonując w finale Olimpię Milano wynikiem 77-72.

Selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony z klubu z Neapolu po serii ośmiu porażek ligowych, które zepchnęły drużynę do strefy spadkowej. Milicić, który pracował z drużyną od czerwca 2023 roku, pomimo sukcesów w poprzednim sezonie, nie sprostał oczekiwaniom w nowych rozgrywkach, co doprowadziło do jego zwolnienia.

Teraz Chorwata czekają obowiązki w reprezentacji Polski. Już w czwartek zespół zmierzy się we Włocławku z Estonią w ramach eliminacji EuroBasktu 2025.