To już koniec! Rafael Nadal rozegrał swój ostatni profesjonalny mecz

W październiku 2024 roku Nadal poinformował w mediach społecznościowych, że zdecydował się na zakończenie kariery. 38-latek od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które uniemożliwiały mu rywalizację na odpowiednim poziomie. Zapowiedział, że jego ostatnim turniejem będzie tegoroczna edycja imprezy Davis Cup.

We wtorek 19 listopada odbył się ćwierćfinałowy mecz pomiędzy reprezentacjami Hiszpanii i Holandii. Nadal poległ w meczu singlowym, kiedy jego przeciwnikiem był Botic Van De Zandschulp. Później nadzieje Hiszpanów podtrzymał Carlos Alcaraz, który przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym doprowadzając do wyrównania. Mimo to zawodnicy z Półwyspu Iberyjskiego przegrali w meczu deblowym, przez co odpadli z międzynarodowej rywalizacji.

To oznacza, że swój ostatni turniej w profesjonalnej karierze rozegrał jeden z najlepszy tenisistów w historii - Rafael Nadal.

Hiszpan urodził się 3 czerwca 1986 roku w Manacor na Majorce. Już jako 15-latek, w 2001 roku, uzyskał status profesjonalnego tenisisty. Jego kariera rozwinęła się błyskawicznie, a Nadal szybko stał się jednym z najlepszych zawodników na świecie.

Łącznie wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe - dwa razy Australian Open, czternaście razy French Open, dwa razy Wimbledon i cztery razy US Open. Ma też w dorobku dwa złote medale olimpijskie. W 2008 roku triumfował w grze pojedynczej w Pekinie, a osiem lat później wraz z Markiem Lopezem wygrał turniej deblowy w Rio de Janeiro.

Nadal uważany jest za najwybitniejszego w historii tenisistę, jeśli chodzi o grę na nawierzchni ziemnej. Został okrzyknięty "Królem Paryża" - w nawiązaniu do jego licznych triumfów na kortach Rolanda Garrosa. Hiszpan stał się inspiracją dla kolejnych pokoleń zawodniczek i zawodników. Między innymi Iga Świątek przyznała wprost, że wzoruje się na Nadalu.

PAP