Biało-czerwoni nie grają więc o "być albo nie być" w mistrzostwach Europy, ale o honor w meczu przed polską publicznością i o przełamanie złej passy w spotkaniach o punkty, która zaczęła się w lutym. Wówczas eliminacje Polacy rozpoczęli od dwóch porażek - z Litwą na wyjeździe (64:83) i Macedonią Północną w Sosnowcu (71:96). W lipcu przegrali natomiast dwa mecze w Walencji w kwalifikacjach olimpijskich Paryż 2024 z Bahamami i Finlandią, w tym drugim prowadząc różnicą 14 punktów na początku czwartej kwarty.

Spotkanie trzeciej i czwartej kolejki (w niedzielę w Tallinnie) z Estonią są bardzo ważne dla szkoleniowca kadry Igora Milicica, który został ostatnio zwolniony z GeVi Napoli po ośmiu ligowych porażkach z rzędu w trwającym sezonie. W lutym, tuż przed meczami w eliminacjach, Milicic osiągnął z klubem z Neapolu historyczny sukces zdobywając Puchar Włoch. Po dziewięciu miesiącach jego sytuacja zmieniła się diametralnie.

Licząc występy reprezentacji i ligowe, selekcjoner biało-czerwonych przyjechał za zgrupowanie do Włocławka ze zdecydowanie gorszym bilansem niż każdy z jego podopiecznych - 12 kolejnych porażek w meczach o punkty. Być może "czysta głowa" w sprawach klubowych pomoże w przygotowaniach nie tylko do dwumeczu z Estonią, ale i sierpniowego Eurobasketu.

W kadrze brakuje kontuzjowanego Andrzeja Mazurczaka, kapitana wicemistrza Polski Kinga Szczecin oraz występujących za oceanem - Jeremy'ego Sochana z San Antonio Spurs (przechodzi rehabilitację po operacji kciuka) i Igora Milicica juniora z ligi NCAA, który w zespole Tennessee Volunteers ma w tym sezonie średnio 14 pkt i 6,3 zbiórki w meczu.

We Włocławku, który gości reprezentację w spotkaniu o punkty po raz pierwszy od sześciu lat, trenuje 14 zawodników, a meczową "dwunastkę" szkoleniowiec ma ogłosić dopiero w dniu meczu.

Estończyków poprowadzi we Włocławku nowy szkoleniowiec 41-letni Heiko Rannula, który zastąpił Fina Jukkę Toijalę, po tym jak ten otrzymał intratną propozycję z ligi japońskiej i pracuje w Jokohamie. 41-letni Rannula był w drużynie narodowej asystentem Fina od 2018 r. Prowadził także drużyny młodzieżowe Estonii U-18 i U-20. Jako trener klubowy zdobył mistrzostwo kraju w 2022 r. z BK Parnu. W sezonie 2022/23 dotarł z BC Kalev/Cramo do półfinału Pucharu Europy FIBA i następnie wywalczył z tym zespołem dwa złote medale w lidze estońskiej.

Bilans meczów z tym rywalem jest korzystny dla Polski - osiem wygranych i pięć porażek, ale ostatnie mecze o punkty były dla biało-czerwonych trudne.

Zespoły spotkały się w pierwszej fazie eliminacji MŚ 2023. W dwumeczu w lutym 2022 r. Polacy mieli gorszy bilans, gdyż przegrali w Tallinnie 71:75, a w Lublinie pokonali rywali tylko 70:68. To właśnie "małe" punkty, gorsze od Estończyków, zadecydowały, że biało-czerwoni zajęli czwarte, ostatnie miejsce w grupie. Skutkowało to nie tylko brakiem awansu do drugiej fazy eliminacji mundialu, ale i zepchnięciem polskiej drużyny do prekwalifikacji w ME 2025. Polska wygrała swoją grupę i awansowała do obecnych eliminacji, a ponieważ we wrześniu 2022 (podczas trwającego Eurobasketu) otrzymała od FIBA-Europe prawo organizacji grupy ME 2025 w miejsce Ukrainy, to jest już pewna udziału w kolejnym czempionacie Starego Kontynentu.

Biało-czerwoni są sklasyfikowani na 16. miejscu w rankingu FIBA (10. w strefie europejskiej), co jest efektem ostatnich udanych występów - w mundialu 2019 w Chinach zajęli ósmą lokatę, uczestnicząc w finałowym turnieju pierwszy raz od 52 lat, zaś w Eurobaskecie 2022 – czwartą. Estończycy plasują się na 44. w rankingu światowym i 22. Europie.

PAP