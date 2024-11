Efektowne zwycięstwo Budowlanych Łódź! Walka o pozycję liderek Tauron Ligi trwa

Już na początku pierwszej partii gościnie wyszły na prowadzenie (6:9). To, co zapewniło im zwycięstwo w premierowej odsłonie tego meczu, wydarzyło się jednak kilka minut później. Łodzianki zdobyły aż 10 punktów z rzędu, zostawiając przeciwniczki daleko w tyle. Dokończenie tego seta było już zatem tylko formalnością.

ZOBACZ TAKŻE: Kamil Semeniuk podpisał nowy kontrakt! Siatkarz potwierdził plotki

W drugiej partii taka seria nie miała miejsca, ale i tak przewaga gościń była widoczna gołym okiem. Nie potrafiły one jednak utrzymać wysokiego poziomu przez cały czas. Wobec tego wrocławianki zbliżyły się do nich na jeden punkt (19:20), co zapowiadało emocje w końcówce. Nie było ich jednak zbyt wiele, bowiem "Budowlane" zdobyły cztery punkty z rzędu, a potem zakończyły tego seta.

Mimo że przegrywały już 0:2, siatkarki z Wrocławia nie składały broni. Dobrze rozpoczęły trzeciego seta (6:4). Z każdą kolejną akcją było im jednak coraz trudniej, bowiem łodzianki ponownie zaczęły się rozkręcać. Od stanu 12:12 zdobyły pięć punktów z rzędu i od tego momentu zaczęły bawić się grą. Pewnie wygrały trzecią partię i zasłużenie triumfowały w całym meczu.

Interesująco wygląda tabela Tauron Ligi. "Budowlane" zgromadziły tyle samo punktów co ŁKS Commercecon Łódź i Developres Rzeszów, mają jednak lepszy bilans setów od nich. Z tego powodu mogą cieszyć się z awansu w tabeli, choć tylko na chwilę. W sobotę odbędzie się bowiem starcie ŁKS-u i rzeszowianek, które wyłoni nowe liderki rozgrywek.

#VolleyWrocław - PGE GROT Budowlani Łódź 0:3 (13:25, 21:25, 17:25)

#VolleyWrocław: Kinga Stronias, Anna Lewandowska, Martyna Łazowska, Diaris Perez, Judyta Gawlak, Weronika Gierszewska - Anna Pawłowska (libero) – Adrianna Szady, Anna Bączyńska, Aleksandra Gancarz, Wiktoria Kowalska.

PGE Grot Budowlani Łódź: Paulina Damaske, Kinga Różyńska, Karolina Drużkowska, Jelena Blagojevic, Sasa Planinsec, Alicja Grabka - Justyna Łysiak (libero) – Aleksandra Wenerska.