Ekipa Sochana wygrała drugi mecz z rzędu. Nie przeszkodziły braki kadrowe

Kontuzja kolana Wembanyamy nie jest groźna i zawodnik wkrótce powinien wrócić do gry. Bez zmian są natomiast wskazania lekarskie wobec Sochana. Reprezentant Polski na boisku pojawi się najwcześniej 19 grudnia.

ZOBACZ TAKŻE: Dramatyczna końcówka! Trzecia porażka Polaków w eliminacjach do Eurobasketu

"Ostrogi" zanotowali ósme zwycięstwo w sezonie. W poprzednich rozgrywkach na taki bilans musieli czekać do 20 stycznia.

W pierwszej połowie drużyna Jazz prowadziła różnicą nawet 18 punktów. Kluczowa dla końcowego wyniku okazała się trzecia kwarta, którą gospodarze wygrali 34:22. Następnie otworzyli ostatnią część gry czterema punktami, doprowadzając do remisu. Wygrali ostatnie 12 minut aż 41:29, nie pozostawiając złudzeń kto był lepszy.

Kolejny dobry występ zanotował Harrison Barnes. Skrzydłowy Spurs zaliczył double-double, na co złożyło się 25 punktów i 10 zbiórek. Po 18 punktów dołożyli Zach Collins i coraz lepszy debiutant Stephon Castle, który miał też 6 asyst. Swoje 534. double-double w karierze zanotował Chris Paul, który dopisał 13 punktów i 10 asyst.

Dla pokonanych 27 punktów uzbierał Lauri Markkanen, 19 dołożył Keyonte George, a po 18 John Collins, Collin Sexton i Brice Sensabaugh.

Do dużej niespodzianki doszło w Toronto, gdzie miejscowi Raptors, będący jedną z najgorszych drużyn rozgrywek, zwyciężyli mających mistrzowskie aspiracje Minnesota Timberwolves 110:105. To już 30. sezon, w którym te zespoły rywalizują ze sobą, a jak dotąd drużyna z Minneapolis wygrała tylko cztery razy na parkiecie rywala.

Do wygranej zespół z Kanady poprowadził R.J. Barrett, który trafił 10 z 14 rzutów z gry w drodze do 31 punktów, 7 zbiórek i 3 przechwytów. Świetnie go wspierał rezerwowy Chris Boucher, autor 22 punktów. Wśród przyjezdnych Anthony Edwards zdobył 26 punktów i trafił pięć "trójek". Najlepszy mecz sezonu w ataku zagrał Jaden McDaniels, który zapisał na swoim koncie 22 punkty, ale nie wystarczyło to do końcowego sukcesu.

Siedem zwycięstw na własnym parkiecie od początku sezonu i seria sześciu wygranych z rzędu. Ta passa Los Angeles Lakers zakończyła się po porażce z Orlando Magic 118:119.

Anthony Davis (39 pkt) nie wytrzymał presji na linii rzutów wolnych, a po drugiej stronie boiska nie do zatrzymania był w końcówce meczu Franz Wagner (37 pkt i 11 asyst). Jego rzut za 3 punkty zapewnił zwycięstwo zespołowi z Florydy na 2 sekundy przed końcem.

PAP