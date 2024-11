Białostocczanie przed przerwą reprezentacyjną zremisowali u siebie w hicie kolejki z Rakowem Częstochowa 2:2. Jagiellonia zajmuje drugie miejsce ze stratą dwóch punktów do Lecha Poznań i "oczkiem" przewagi nad zespołem Marka Papszuna.

Piłkarze z Podlasia są zdecydowanym faworytem piątkowej potyczki, będąc niepokonanym od 14 września. Dwanaście kolejnych spotkań to dziesięć zwycięstw i dwa remisy. Podopieczni Adriana Siemieńca spisują się znakomicie nie tylko na krajowym podwórku, ale również w Lidze Konferencji.

ZOBACZ TAKŻE: Kuriozum w przepisach UEFA, to właśnie wychodzi na jaw. Wiadomo, co z Polską

Z kolei Śląsk znajduje się w gigantycznym kryzysie. Aż trudno uwierzyć, że czeka nas starcie mistrza z wicemistrzem Polski, patrząc na sytuację wrocławian. Są bowiem outsiderem rozgrywek i kandydatem do spadku. Ich strata do bezpiecznej lokaty wynosi już sześć punktów. Wydawało się, że zawodnicy ze stolicy Dolnego Śląska wychodzą powoli z kryzysu po triumfie nad Stalą Mielec, remisie z Rakowem Częstochowa i awansie do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dwa kolejne spotkania to jednak porażki, które kosztowały utratę posady trenera Jacka Magiery.

W poprzednim sezonie Jagiellonia wygrała u siebie ze Śląskiem 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław od godz. 20:30 na Polsatsport.pl.