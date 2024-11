Tajna broń na Wisłę Kraków! Trener Mariusz Jop ma już odpowiedź

- Haris jest gotowy do gry, choć nie wiem, czy przeciw Wiśle wyjdzie od początku, czy zacznie mecz na ławce – powiedział trener Stali Marek Zub.

Rzeszowski klub mógł zakontraktować Duljevicia w listopadzie, a więc na długo po wygaśnięciu okresu transferowego, tylko dlatego, że miał on status bezrobotnego. Umowa z FK Sarajevo wygasła mu z końcem czerwca.

Nawet po wzmocnieniu Duljeviciem Stal nie jest faworytem. Wisła pod batutą Mariusza Jopa uwolniła drzemiący w niej potencjał. Do tego stopnia, że po całym kraju poszła już fama, że z „Białą Gwiazdą” nikt nie będzie miał lekko, bo jej ofensywa jest zabójcza. Najlepiej o tym świadczy bilans 24 strzelonych i tylko sześciu straconych bramek, w dziewięciu meczach pod wodzą Jopa.

- Wisła odpaliła i gra teraz naprawdę dobrze, bodaj najlepiej w całej lidze – w rozmowie z Polsatem Sport cmokał z zachwytu pierwszy idol Roberta Lewandowskiego Radosław Majewski, który napędza drugą linię Znicza Pruszków.

- Dosyć często spotykamy się z tym, że rywale mobilizują się na mecze Wisłą do granic możliwości. Równie często bronią obroną niską. Bardzo mało jest zespołów, które próbują z nami grać otwarcie, pójść na wymianę ciosów i nie sądzę, żeby się w tym wypadku coś zmieniło. A fakt, że jesteśmy postrzegani jako zespół, który rośnie i gra coraz lepiej jest miły, natomiast my musimy pamiętać o tym, że trzeba to potwierdzać w każdym spotkaniu, a nie żyć historią – podkreśla Mariusz Jop.

Trener Wisły nie obawia się ataku zimy, wszak w piątek w Krakowie spadł śnieg, a nie są to wymarzone warunki do gry dla piłkarzy pochodzących z ciepłych krajów, jak Hiszpania, czy Portugalia, których nie brakuje w szatni „Białej Gwiazdy”.

- Zakupiliśmy spore zapasy maści rozgrzewającej, a tak poważnie, to wszyscy nasi zawodnicy są zaadoptowani do panujących w Polsce warunków. Nie pierwszy rok są w Krakowie, więc nie sądzę, aby ziąb był dla nich problemem, czy wymówką – dodał.

Opiekun krakowian nie szczędził komplementów Stali Rzeszów.

- Ogólnie filozofia Stali jest bardzo ciekawa. Ten klub stawia na młodzież, co roku ma średnią wieku niższą. To też pokazuje, że poprzez dobrą pracę w akademii, okazanie zaufania zawodnikom, można sprawić, że oprócz tego, że oni są ogrywani i zbierają doświadczenie, to jeszcze bardzo dobrze punktują. To zespół grający bardzo intensywnie, dobrze biegający, który nie boi się grać w ofensywną piłkę, bardzo groźny przy stałych fragmentach gry – powiedział Jop.

Po wygraniu zaległego meczu z Chrobrym Głogów Wisła awansowała do barażowej „szóstki”, ale ma tyle samo punktów, co ósma Stal i dziewiąty Górnik Łęczna.