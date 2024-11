Zdobył ze Skrą mistrzostwo Polski. Gwiazda reprezentacji zmienia klub

Milan Katić to dobrze znany polskim kibicom siatkarz. Czołowy zawodnik reprezentacji Serbii przed laty bronił barw kilku klubów PlusLigi, a z PGE Skrą Bełchatów wywalczył mistrzostwo kraju. Teraz 31-latek zdecydował się na nieco zaskakujący kierunek i występy w Grecji.

Liga grecka w siatkówce miała swoje chwile chwały, ale było to dawno temu za sprawą takich drużyn jak Olympiakos, Panathinaikos, Iraklis czy PAOK Saloniki. To właśnie w tym ostatnim zespole będzie grał Katić.

Dla Serba to piąta liga zagraniczna w karierze. Po okresie gry w ojczyźnie przeniósł się do Galatasaray, gdzie spędził sezon i wygrał Puchar Challenge. Następnie w 2016 roku trafił do Łuczniczki Bydgoszcz jako świeżo upieczony triumfator Ligi Światowej.

ZOBACZ TAKŻE: Fatalna kontuzja polskiej siatkarki. Ukryła twarz w dłoniach. Medycy na boisku (WIDEO)

Najlepszy okres w jego karierze to lata 2017-2021, kiedy bronił barw Skry. Z bełchatowianami zdobył mistrzostwo Polski oraz dwa Superpuchary Polski. W 2017 roku sięgnął po brąz na mistrzostwach Europy.

Po latach spędzonych w Bełchatowie trafił jeszcze na moment do LUK Lublin, aby w grudniu 2021 roku podpisać kontrakt z Vero Volley Monza. Z włoskim klubem wygrał Puchar CEV. Jego ostatnim klubem był egipski Zamalek.

PAOK po czterech kolejkach ligi greckiej plasuje się na ósmym miejscu w dziesięciozespołowej tabeli. Nowa drużyna Katicia odniosła jedno zwycięstwo i poniosła trzy porażki. Prowadzi z kompletem punktów Olympiakos, którego barwy reprezentuje m.in. Aleksandar Atanasijević.