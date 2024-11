"Muza siatkówki" kończy karierę. "Moje marzenia spełniły się bardziej, niż sobie to wyobrażałam"

Przyjmująca, która jeszcze w ubiegłym sezonie broniła barw rumuńskiego CSM Bukareszt, zrezygnowała z dalszego uprawiania sportu mimo kilku propozycji gry w brazylijskich klubach.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarka opowiedziała o swoich problemach. Przez hejterów nabawiła się depresji!

"W wieku 14 lat opuściłam stan Paraiba w pogoni za marzeniami, które spełniły się bardziej, niż sobie to wyobrażałam. Zostałam zawodową siatkarką i przez prawie 23 sezony grałam na naprawdę wysokim poziomie. Jak zazwyczaj mówię: Miałam plan, ale Bóg miał wobec mnie inny, znacznie większy i lepszy od mojego. Nie było mi łatwo, ale jako dziewczyna z Północy nigdy się nie poddałam. Walczyłam i wytrwałam. Grałam w wielkich zespołach klubowych i w reprezentacji Brazylii, odwiedziłam miejsca, o których nawet nie marzyłam, występowałam u boku znanych sportowców, ucząc się od wybitnych trenerów, zdobywałam trofea, płakałam, krzyczałam, uśmiechałam się, poddawałam i wracałam. Mogłabym przytoczyć wiele historii, które dała mi siatkówka. Była ona moją szkołą życia, która nauczyła mnie lojalności, dyscypliny i charakteru. Najważniejsze jest jednak to, że żaden medal, puchar, status i sława nie sprawiły, że zapomniałam, skąd pochodzę. Dziś kończę karierę sportową, dziękując przede wszystkim Bogu za to, że pomógł mi dotrzeć tu, gdzie jestem. Dziękuję również wszystkim, którzy mnie na tej drodze wspierali" - napisała Mari Paraiba w mediach społecznościowych.

Przyjmująca określana była w przeszłości mianem "muzy siatkówki", a jej urodą zachwycali się internauci na całym świecie. Brazylijka na pewnym etapie kariery dała się nawet namówić na... rozbieraną sesję dla "Playboya", o której wiele lat później mówiła, że była to jedna z najgorszych decyzji w jej życiu.

Doświadczona przyjmująca w siatkarskim CV ma między innymi występy w Volero Zurych, Unione Sportiva Pro Victoria Pallavolo Monza i Olympiakosie Pireus. W reprezentacji Brazylii zadebiutowała w 2015 roku. Z drużyną narodową sięgnęła po mistrzostwo Ameryki Południowej w 2015 i złoto Grand Prix w 2016 roku.