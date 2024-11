Nowy rekord Bogdanki LUK Lublin! "Efekt Leona" wciąż trwa

Już 30 listopada odbędzie się mecz na szczycie PlusLigi. Bogdanka LUK Lublin we własnej hali zmierzy się z Jastrzębskim Węglem. Sprzedaż biletów na to spotkanie rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem. Zakończyła się... po trzech minutach.

W poniedziałek wieczorem na profilu Bogdanki poinformowano, że rozpoczęła się sprzedaż biletów na hit 14. kolejki PlusLigi, czyli starcie Bogdanki LUK Lublin z Jastrzębskim Węglem. Oba zespoły aspirują w tym sezonie do tego, by zdobyć mistrzostwo Polski. Jastrzębianie bronią tytułu, a drużyna z województwa lubelskiego bardzo chce im go odebrać.

ZOBACZ TAKŻE: Te zespoły wygrały najmniej meczów w poszczególnych sezonach PlusLigi (GALERIA)

Nic więc dziwnego, że taka potyczka wzbudza zainteresowanie kibiców, również tych, którzy chcą zobaczyć "w akcji" najnowszy nabytek drużyny z Lublina - Wilfredo Leona. Od kiedy reprezentant Polski zasilił szeregi tej ekipy, niemal na każdym meczu - nie tylko w Lublinie - hala jest zapełniona do ostatniego miejsca. Jest to tzw. "efekt Leona".

Niedługo po opublikowaniu informacji o sprzedaży biletów zamieszczono post, że... już ich nie ma. Wszystkie wejściówki sprzedały się w zaledwie trzy minuty. To nowy rekord PlusLigi! Co ciekawe, poprzedni również należał do tego zespołu i wynosił sześć minut. Miało to miejsce, gdy Bogdanka LUK Lublin grała z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.

🚨 𝐒𝐎𝐋𝐃 𝐎𝐔𝐓 🚨



𝗡𝗢𝗪𝗬 𝗥𝗘𝗞𝗢𝗥𝗗 - 𝟯 𝗠𝗜𝗡𝗨𝗧𝗬! 💛🖤🥹 pic.twitter.com/xWe4uKGHJr — Bogdanka LUK Lublin (@LukLublin) November 25, 2024

"Efekt Leona" – to termin, który jakiś czas temu wymyślił ekspert i komentator Polsatu Sport, a takze jeden z prowadzących "Siatcast" i #7Strefę - Jakub Bednaruk. Odnosi się on do tego, że Leon wniósł do zespołu z Lublina dużo sportowej jakości, ale nie tylko. Stał się on też dużym wabikiem dla kibiców, którzy tłumnie wypełniają trybuny hali nie tylko tej w Lublinie.

Mecz Bogdanki z Jastrzębskim to nie jedyne ciekawie zapowiadające się spotkanie w tej kolejce. Interesujące wydają się być także starcia PGE Projektu Warszawa z PGE GiEK Skrą Bełchatów oraz Asseco Resovii Rzeszów z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.